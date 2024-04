José María Almoguera, indiferente a la durísima reacción de Terelu Campos y Alejandra Rubio a su exclusiva

Mientras Carmen Borrego continúa aislada tras su abandono de 'Supervivientes' y no será hasta esta noche durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, cuando se entere en directo de la demoledora exclusiva que su hijo José María Almoguera y su todavía nuera Paola Olmedo han concedido a la revista 'Semana' arremetiendo contra ella, las reacciones en la familia Campos no han tardado en sucederse. Al parecer, la entrevista del hijo de Carmen ha caído como un auténtico terremoto, y mientras el marido de la tertuliana, José Carlos Bernal, confiesa que le parece "lamentable", Terelu Campos ha reconocido estar "decepcionada" y "devastada" al ver las cosas que su sobrino ha dicho públicamente sobre su hermana, a la que define como una gran madre. Alejandra Rubio, por su parte, se ha visto las caras con su primo en las instalaciones de Mediaset puesto que ambos trabajan en 'Así es la vida', donde la influencer no ha dudado en criticar abiertamente a José María, al que acusa de haber atacado a su madre por dinero: "Me parece demasiado. Esto no me representa, no tiene nada que ver con mi forma de ser, lo quiero dejar muy claro, no lo comparto y no estoy orgullosa de esto" ha sentenciado. Duras reacciones por parte del marido de su progenitora, de su tía y de su prima a las que el hijo de Carmen Borrego ha hecho oídos sordos, demostrando una total indiferencia al caminar con la cabeza bien alta y la mirada firme cuando le hemos preguntado por la opinión que Terelu, Alejandra y José Carlos tienen de la exclusiva en la que ha destrozado a su madre. Lejos de defenderse o explicar por qué ha hecho esas declaraciones sobre Carmen, José María ha guardado un completo silencio, evitando responder a su familia ni aclarar los motivos que le han llevado a declarar la guerra a su madre.