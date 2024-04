Alejandra Rubio se ríe de las críticas por su tatuaje de 'tostadas con tomaté, un café y un piti': "Es mi cuerpo"

Al margen de su enfrentamiento televisivo con Alessandro Lequio por las declaraciones que el italiano ha hecho de Carlo Costanzia y sus hermanos -tachándolos de "rebaño de ovejas negras" y aconsejando a Alejandra Rubio que este tipo de personas "cuanto más lejos mejor"- la hija de Terelu Campos está en el ojo del huracán por el tatuaje que se hizo hace unos días. Un micro tattoo -el último grito en tatuajes- al lado del hombro en el que podemos leer "tostadas con tomate, un café y un piti". Una frase que ha dejado sin palabras a sus seguidores y que ha provocado un aluvión de comentarios y críticas hacia la nieta de María Teresa Campos, ya que muchos no entienden que se haya tatuado una frase "tan absurda" y "ridícula". Harta de los ataques y de que todo lo que haga se mire con lupa y se cuestione, Alejandra ha roto su silencio en 'Así es la vida' y ha dejado claro que "es mi cuerpo y no tengo que dar explicaciones a nadie". "Tostadas con tomate, un café y un piti es lo que me gusta desayunar. Es mi forma de ser, es mi personalidad" ha explicado, asegurando que está encantada y no se arrepiente en absoluto de su último tatuaje. "No quiero decir nada, ¿yo de qué me tengo que defender. Yo me tatúo lo que quiero, es mi cuerpo ¿vale? Yo siempre me río de los comentarios, no ofende quien quiere sino quien puede, total" ha sentenciado con una sonrisa, afirmando que no le da ningún tipo de importancia a las críticas. Uno de los más tajantes, Alessandro Lequio, que no ha dudado en reconocer que no le gusta ver a las mujeres con tatuajes. Después de arremeter contra él en televisión y aconsejarle que si piensa ese tipo de cosas debería callárselas, Alejandra ha evitado echar más leña al fuego y, reconociendo que no tiene "ninguna necesidad" de tomarse un café con el italiano, ha preferido no seguir contestándole. Por último, la sobrina de Carmen Borrego, a la que está deseando ver tras su abandono en 'Supervivientes' -"La esperamos con los brazos abiertos" ha confesado- ha mostrado su apoyo incondicional a su primo José María Almoguera tras su separación de Paola Olmedo: "Todo. Claro que sí, que vaya todo bien y nada. Felicidad, paz y amor"