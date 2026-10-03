Barbón rechaza "cualquier planteamiento" que limite la participación electoral de la ciudadanía emigrante

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El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado hoy en Argentina el papel de la colectividad asturiana en el exterior como "parte esencial de la identidad del Principado", al tiempo que ha defendido el mantenimiento de los derechos políticos de la emigración, así como la necesidad de reforzar su representación institucional.

Barbón ha reiterado su defensa de la denominada Ley de Nietos y del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior. En este sentido, ha mostrado su rechazo a "cualquier planteamiento que suponga limitar la participación electoral de la ciudadanía emigrante" y ha reivindicado que las personas que han mantenido durante décadas su vinculación con España "conserven plenamente sus derechos políticos".

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Además, ha vuelto a respaldar la creación de una circunscripción electoral específica para la emigración, una propuesta que ya había planteado en Asturias y que, según ha señalado, sigue modelos ya implantados en países como Francia, Italia o Portugal. A su juicio, esta fórmula permitiría "reforzar la representación de la ciudadanía residente en el exterior y dar voz a sus preocupaciones y necesidades".

El presidente ha valorado, asimismo, la importancia de las políticas de apoyo a las comunidades asturianas en el extranjero y a las personas más vulnerables, especialmente en países que atraviesan dificultades económicas. "No se puede entender Asturias sin la Asturias exterior", ha afirmado, antes de recordar la contribución histórica de quienes tuvieron que emigrar por razones económicas, sociales o políticas.

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Tras su primer acto oficial en el país, donde se ha reunido con el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, Barbón ha explicado que este viaje "responde al compromiso adquirido con los centros asturianos del país y al objetivo de participar en el Congreso Mundial de Asturianía, que por primera vez se celebra fuera de Asturias".

El jefe del Ejecutivo ha destacado la relevancia de estas entidades, a las que ha definido como "las mejores embajadas de Asturias en el mundo". También ha expresado su respaldo a la labor que desarrollan en la preservación y difusión de la cultura asturiana.

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En el marco de su estancia en Argentina, Barbón mantendrá encuentros con representantes institucionales y visitará distintos centros asturianos, además de desplazarse a Uruguay para reunirse con la colectividad asturiana residente en Montevideo. Según ha indicado, el Congreso Mundial de Asturianía "servirá para definir las líneas de trabajo futuras en relación con la diáspora y para reforzar los vínculos entre ambas orillas del Atlántico".