Toma posesión el nuevo Gobierno de Portugal con Luís Montenegro al frente

El nuevo Ejecutivo de Portugal, con Luís Montenegro como primer ministro, ha tomado posesión este martes en una ceremonia celebrada en el Palacio de Ajuda, a las afueras de Lisboa, y en la que ha estado presente el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y el jefe de Gobierno saliente, Antonio Costa. Tras la toma de posesión de sus ministros, Montenegro ha tomado la palabra para defender que su Ejecutivo espera gobernar durante los próximos cuatro años y medio, y que "no está aquí de paso", a la par que ha abogado por una colaboración "positiva" e "institucional" con Rebelo de Sousa, según el diario 'Público'. "Este Gobierno está aquí para gobernar los cuatro años y medio de legislatura", ha aseverado Montenegro, que se ha mostrado contrario a cualquier tipo de "juegos de semántica" o "políticas estériles" y ha abogado por atajar "los problemas de la gente y promover el interés nacional". Por otro lado, en referencia a la compleja aritmética parlamentaria y a la oposición que pueda ofrecer el Partido Socialista (PS), el nuevo primer ministro ha instado a los progresistas a decantarse por ejercer una "oposición democrática o un bloqueo democrático". "No gobernaremos para hacer propaganda, gobernaremos para obtener resultados", ha prometido un Montenegro que además ha trasladado su compromiso de disminuir la pobreza y remar en favor de un mayor crecimiento económico. Por su parte, el presidente Rebelo de Sousa ha mostrado su "apoyo solidario y cooperativo" al nuevo Gobierno y ha lanzado un mensaje de optimismo apuntando que la solución de los actuales problemas del país y la propia gobernabilidad de Portugal "no serán misión imposible" a pesar de las dificultades que se prevén. Asimiso, Rebelo de Sousa ha tendido al mano al líder del Ejecutivo para llevar a cabo las propuestas electorales prometidas por el propio Montenegro, especialmente en materia sanitaria, educativa, de vivienda e infraestructuras. El Gobierno de Montenegro está integrado por 17 ministros, siete de ellos mujeres, lo que convierte a este nuevo Ejecutivo en el tercero con mayor representación femenina en la historia de Portugal. La mayoría de ministros pertenecen al Partido Social Demócrata (PSD), liderado por el primer ministro. En el acto también han estado presentes el nuevo presidente de la Asamblea, José Pedro Aguiar-Branco; la fiscal general Lucília Gago; el ex primer ministro Costa y algunos de sus ministros. Tras la jura del cargo de los ministros de Montenegro, la conformación del Ejecutivo se completará el viernes con la toma de posesión de los secretarios de Estado. Entre las figuras más destacadas del nuevo gabinete ministerial portugués se encuentra el vicepresidente del PSD, Paulo Rangel, que ocupará la cartera de Exteriores; mientras que el economista Joaquim Miranda Sarmento, actual líder parlamentario del PSD, se encargará del Ministerio de Finanzas. Asimismo, la cartera de Defensa la ostentará Nuno Melo, presidente del democristiano CDS-Partido Popular, que forma parte de la coalición; mientras que el eurodiputado José Manuel Fernandes, jefe de la delegación del PSD en el Parlamento Europeo, asumirá la cartera de Agricultura y Pesca. Otro de los nombres a destacar es el de Ana Paula Martins, que ocupará el Ministerio de Salud tras presidir hasta hace poco el consejo de administración del Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, uno de los hospitales más grandes del país. A finales de marzo dio comienzo en Portugal la XVI legislatura con la toma de posesión de los 230 diputados electos. La coalición Alianza Democrática formada por el PSD y el CDS-PP obtuvo 80 diputados por los 78 del Partido Socialista, ambos muy lejos de los 116 escaños que se necesita para tener mayoría absoluta. Se espera que esta legislatura esté marcada por cierta inestabilidad, si bien los dos partidos mayoritarios han apelado a la responsabilidad de Estado de unos y otros para sacar adelante las principales leyes y medidas. Ante la negativa de Montenegro de formar gobierno con el ultraderechista Chega, el verdadero vencedor de aquellas elecciones al lograr 50 diputados, estaba por ver si llegaría una eventual alianza con los liberales, que tienen 8 diputados, ya descartada. Los tres partidos más a la izquierda del PS han obtenido 13 escaños. El PSD y el PS acordaron la semana pasada, tras hasta tres votaciones fallidas, presidir la Asamblea portuguesa de manera rotatoria durante los próximos cuatro años, poniendo así fin al bloqueo que se había instaurado después de que la ultraderecha Chega no apoyara a los conservadores. Esta fue una de las primeras muestras de la inestabilidad que se le prevé a la nueva Asamblea.