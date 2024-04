Paula Badosa se despide ante Collins en su debut en Charleston

La tenista española Paula Badosa se ha despedido en su debut del torneo de Charleston (Estados Unidos), de categoría WTA 500 y disputado sobre tierra batida, al caer este martes ante la estadounidense Danielle Collins (6-1, 6-4), en una jornada en la que siguieron adelante Roberto Carballés, en Marrakech; y Sara Sorribes y Cristina Bucsa, en Bogotá. Badosa, actual número 82 del mundo, se vio arrollada por la campeona de Miami, que dejó claras sus intenciones con un 4-0 de salida. La catalana frenó la sangría con una rotura en el quinto juego que recibió respuesta inmediata de Collins, que volvió a quebrar el servicio de la española para encarrilar su triunfo en el set inaugural. Otro 3-0 de la norteamericana complicó el panorama de Badosa, que a pesar del 'contrabreak' del cuarto juego no pudo evitar que su adversaria cerrase el encuentro en una hora y 21 minutos. La tunecina Ons Jabeur, defensora del título, será la próxima rival de Collins. En Marrakech (Marruecos), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, Roberto Carballés inició la defensa del título con un partido en el que su rival, el italiano Matteo Gigante, tuvo que retirarse por problemas físicos a los 49 minutos, cuando el tinerfeño mandaba 6-2 y 2-0 en el marcador. Tras desaprovechar seis bolas de 'break', Carballés, número 64 del mundo, rompió el servicio del transalpino y cerró el parcial ganando cinco juegos consecutivos. Volvió a romper en el inicio de la segunda manga, pero el abandono de su adversario adelantó su victoria, que le cita en segunda ronda con el británico Daniel Evans. También en el torneo marroquí, Albert Ramos se despidió en su debut ante el suizo Stan Wawrinka (6-1, 6-4), que se hizo pronto con una renta de 5-0 en un primer set en el que el catalán, número 103 del mundo, no pudo reaccionar. Dos nuevos quiebres, por uno de Ramos, confirmaron su triunfo en una hora y cuarto de juego. Por último, en Bogotá, de categoría WTA y también sobre arcilla, sellaron su pase a la siguiente ronda tanto Sara Sorribes como Cristina Bucsa, que derrotaron, respectivamente, a la rusa Maria Timofeeva (6-1, 6-3) y a la china Xiaodi You (6-1, 7-5). La castellonense, situada actualmente en el número 50 del ranking WTA, firmó un 5-0 de inicio que le permitió llevarse el primer parcial, en el que solo tuvo que neutralizar una bola de rotura de la tenista rusa. En el segundo se adelantó 4-1, y aunque Timofeeva contestó con 'contrabreaks' a dos de sus quiebres puso fin a la contienda rompiendo. Ahora, se verá las caras con la italiana Sara Errani, que superó a la ucraniana Yulia Starodubtseva (6-2, 7-6(5)). Mientras, Bucsa se adjudicó con solvencia el primer set, permitiendo a la deportista asiática ganar solo uno de sus servicios, y respondió a la perfección a las dos roturas con las que You se adelantó en el segundo parcial; anuló la oportunidad de su rival de cerrar el partido con 5-4 y saque y logró dos nuevos 'breaks' que le hacen citarse en la siguiente ronda con la alemana Jule Niemeier.