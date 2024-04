El ministro de Finanzas aboga por "luchar con todas las fuerzas" contra las sanciones de EEUU a colonos

El ministro de Finanzas de Israel, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, ha abogado este lunes por "luchar con todas las fuerzas" contra las sanciones impuestas por Occidente, especialmente Estados Unidos, contra colonos israelíes en Cisjordania, y no "ceder" hasta el levantamiento de estas medidas. Según ha lamentado Smotrich, estas "sanciones sin precedentes" van dirigidas contra ciudadanos israelíes "cuyo único pecado es el de establecerse en Judea y Samaria", y "proteger" lo que considera son tierras de su país, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel'. "No aceptaremos esto y lucharemos con todas nuestras fuerzas contra ello", ha aseverado un Smotrich que celebra que, gracias a su "insistencia", Washington ha entregado una misiva en la que "reduce drásticamente las sanciones impuestas y permite a los bancos liberar las cuentas de los colonos que estaban congeladas". Aunque el ministro de Finanzas ha incidido en que esto "todavía no es suficiente", sí ha recalcado que este es un paso "en la dirección correcta" y ha defendido que Israel "no cejará hasta que se levanten todas las sanciones". El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abrió en febrero la puerta a la emisión de sanciones contra colonos israelíes que promuevan actos violentos en Cisjordania. A mediados de marzo, Washington emitió una nueva ronda de sanciones que en esta ocasión también afectaban no solo a individuos, sino a entidades israelíes.