Fidelity permitirá a adolescentes negociar acciones sin comisión

(Bloomberg) -- Fidelity Investments dará a adolescentes acceso a los mercados financieros con un nuevo tipo de cuenta de corretaje.

El gestor de fondos proporcionará cuentas de inversión y de ahorro y tarjetas de débito a jóvenes de entre 13 y 17 años cuyos padres sean clientes, informó el martes Fidelity, con sede en Boston, en un comunicado enviado por correo electrónico. Los adolescentes podrán transar acciones cotizadas en Estados Unidos, fondos mutuos de Fidelity y la mayoría de los fondos cotizados en bolsa, sin comisiones ni costos por la cuenta.

“Fidelity está comprometida a apoyar de manera responsable a jóvenes inversionistas”, dijo Jennifer Samalis, vicepresidenta sénior de adquisiciones y lealtad de Fidelity. “Nuestro objetivo con la cuenta juvenil de Fidelity es alentar a jóvenes estadounidenses a aprender a través de la acción y fomentar conversaciones familiares relevantes sobre temas financieros”.

Una ola de jóvenes inversionistas minoristas en EE.UU. está incursionando en operaciones bursátiles por primera vez, motivados por las redes sociales y el fuerte repunte del mercado de valores desde sus mínimos de 2020 durante la pandemia. Una avalancha de negociaciones minoristas impulsó a Fidelity y a otras corredoras, incluida Robinhood Markets, que popularizó las negociaciones sin comisión. Grandes corredoras como Charles Schwab Corp. y Fidelity siguieron su ejemplo, eliminando las comisiones a fines de 2019.

La nueva generación de inversionistas ha aprovechado la fiebre de libre comercio. En Fidelity, inversionistas de 35 años o más jóvenes abrieron 1,6 millones de cuentas minoristas en el primer trimestre, triplicando con creces la cantidad de un año antes, según un informe.

Fidelity ahora ofrece a los jóvenes iniciarse a una edad aún más temprana, aunque sus cuentas permitirán a los padres monitorear sus actividades de inversión. Cuando un cliente cumpla 18 años, la cuenta cambiará a un formato de corretaje estándar.

