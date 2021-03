Israel, Hungría y República Checa acuerdan cooperar frente a la pandemia

EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Jerusalén, 11 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo hoy un encuentro con sus homólogos húngaro, Viktor Orbán, y checo, Andrej Babis, en el que acordaron cooperar en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

La reunión tripartita tuvo lugar en Jerusalén y, según la oficina de Netanyahu, se centró en "promover la cooperación en investigación, desarrollo y producción de vacunas".

Después de su encuentro, los tres mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la que destacaron la gestión de la pandemia por parte de Israel y se mostraron encantados por avanzar con la cooperación.

"Discutimos una serie de ideas, incluyendo el reconocimiento mutuo de pases verdes (certificados de vacunación), como ya hicimos con otros países, y también la posibilidad de que República Checa y Hungría se involucren en el plan internacional que queremos crear en Israel para la producción de vacunas para el futuro", señaló Netanyahu.

Además, explicó que esta iniciativa, sobre la cual no ofreció más detalles, tomaría al menos dos años y resulta especialmente importante dado que "es posible que estemos viviendo en una era de pandemias".

Orbán, por su parte, se mostró entusiasmado de que Hungría se una a "la inversión y esfuerzos conjuntos" para producir en Israel "vacunas y otras medicinas, no solo contra el coronavirus sino contra otros peligros causados por los nuevos virus".

El mandatario húngaro destacó también la gestión israelí de la pandemia y describió a Israel, donde más de la mitad de la población recibió al menos una dosis de la vacuna de Pfizer, como "modelo a seguir" para su país.

Por último, Babis también elogió el manejo de la pandemia por parte de Israel y, mientras que no se expresó respecto a la iniciativa conjunta para la producción de vacunas, dijo que su país "tiene mucho para aprender de la experiencia y habilidad israelíes", sobre todo en la distribución de las inyecciones contra la COVID-19.

El encuentro de hoy sigue a otra reunión tripartita en Jerusalén el jueves pasado entre Netanyahu y su homólogo austríaco, Sebastian Kurz, y danesa, Mette Frederiksen, en el que acordaron la creación de un fondo común de investigación y desarrollo y abordaron la iniciativa israelí para producir vacunas para el futuro de forma conjunta.