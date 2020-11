Elon Musk reafirma postura conspirativa sobre virus en un tuit

(Bloomberg) -- Elon Musk, de Tesla Inc., dijo por Twitter que podría tener covid-19 y reiteró su postura conspirativa sobre el virus que ha contagiado a casi 53 millones de personas.

“Algo extremadamente falso está pasando”, dijo el empresario el jueves por la noche. “Me he hecho cuatro pruebas de covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas”.

El multimillonario dijo que se sometió a una serie de pruebas rápidas de antígeno, que producen resultados en 15 minutos y son más baratas, pero menos fiables, que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Ahora está esperando los resultados del último tipo de prueba, que lleva más tiempo de procesar.

Musk, de 49 años de edad, escribió que tenía síntomas de un resfriado típico, y dijo que no eran “nada inusual hasta ahora”.

En ocasiones, el empresario se ha mostrado despectivo y ha sembrado dudas sobre el covid-19, cuestionando la viralidad de la enfermedad y afirmando que se han exagerado las tasas de mortalidad. En marzo, anticipó que habría cerca de cero casos nuevos en EE.UU. para abril. Se informan aproximadamente 150.000 casos de covid-19 diariamente en el país.

Musk viaja regularmente en su jet privado entre las localizaciones de Tesla y la compañía de cohetes que dirige, Space Exploration Technologies Corp. Su avión aterrizó en Berlín la semana pasada, donde realizó entrevistas en persona con candidatos para la fábrica que Tesla está construyendo cerca de la capital alemana.

Alemania está combatiendo una segunda ola de virus y este mes ha cerrado bares, restaurantes e instalaciones de ocio, al tiempo que mantiene abiertos los negocios. La canciller Angela Merkel ha instado a los ciudadanos a mantener los contactos sociales al mínimo y evitar viajes no esenciales.

Tesla fue obligada a suspender temporalmente las operaciones en su planta recién inaugurada cerca de Shanghái a principios de este año, aunque fue el cierre de su fábrica principal en EE.UU. lo que avivó la controversia. La compañía se resistió a paralizar las operaciones en la instalación hasta que los funcionarios locales declararon la instalación en Fremont, California, un riesgo para la salud pública. Musk luego se quejó de las órdenes de cierre, calificándolas de fascistas y antidemocráticas.

Tesla emergió victoriosa del cierre, desde la perspectiva del mercado de valores, desplazando a Toyota Motor Corp. en julio para convertirse en el fabricante de automóviles de mayor valor del mundo. Si bien la compañía informó entregas trimestrales récord de vehículos el mes pasado, ha reconocido que será difícil alcanzar su objetivo de entrega de 500.000 autos a clientes este año. Toyota y Volkswagen AG venden más de 10 millones de vehículos al año.

Musk escribió que las pruebas rápidas de antígeno a las que se había sometido eran de “BD“, lo que probablemente hacía referencia a Becton Dickinson and Co. La compañía recibió una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. en julio.

El regulador dijo entonces que la prueba está diseñada para detectar fragmentos de antígenos de nucleocápside del virus, las proteínas que rodean el material genético del virus, en hisopos nasales de personas que se sospecha que tienen covid-19 en los primeros cinco días del inicio de los síntomas.

Los resultados positivos no descartan la infección bacteriana o la coinfección con otros virus, dijo la agencia. Los resultados negativos deben considerarse “supuestos”, no descartan la posibilidad de una infección por coronavirus y “no deben usarse como la única base para el tratamiento o las decisiones de gestión del paciente”.

Aunque ninguna prueba de diagnóstico es perfecta, las pruebas de PCR se consideran el estándar de oro en cuanto a precisión. Buscan pequeños fragmentos de los ácidos nucleicos del virus en la muestra de una persona. Pero también tienen inconvenientes. Son altamente técnicos, caros y generalmente tardan muchas horas o días en ofrecer resultados.

Musk escribió que recibiría la suya en aproximadamente 24 horas.

Nota Original:Tesla’s Musk Says He May Have Covid-19, Calls Tests ‘Bogus’ (2)

