يعود Natiruts إلى ليما وسيتم تقديمه في 26 مايو

أعلنت Natiruts للتو عن جولة دولية جديدة حيث لم تتمكن بيرو من خلال رحلتها. لهذا السبب، في 26 مايو، سيقومون بأداء في بلازا أرينا - نادي جوكي في بيرو لإعادة التواصل مع جمهورهم والغناء في جوقة كلاسيكيات مثل «أريد أن أكون سعيدًا تامبيم»، «أندي سو»، «سوري، سو ري»، «أنا نامورا» ومن بين الضربات الأخرى.

ستكون عودته إلى بلدنا لحظة خاصة لتقديم الأغاني من ألبومه الأخير، «Good Vibration - Vol. 1″. تم إصداره في عام 2021، وهو العام الذي احتفلت فيه الفرقة بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمسيرتها المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد كانت مختلطة من قبل توني مازيراتي (الذي عمل مع بيونسيه وأريانا غراندي) وأتقنها فيليبي تيشاور. ويتميز بمشاركة بيدرو كابو وزيغي مارلي وديبي نوفا وماكاكو وياليتزا أباريسيو والعديد من الفنانين العظماء الآخرين.

حول موضوع «تودو بيان» مع بورتوريكو بيدرو كابو، علق زعيم الفرقة ألكسندر كارلو على الشوط الأول X أن الأغنية «إنها أشبه بعناق الأم لكل من يعتقد أن كل شيء يمكن أن يتحسن».

وأضاف: «العديد من الأحباء الضائعين وأعتقد أن هذه الأغنية لديها تلك الطاقة الإيجابية»، مشيرا إلى أنهم سعداء جدا باستجابة الناس الذين كانوا دائما بطريقة جيدة. «إنهم يرفعون مشاعرنا النجمية والجيدة. أخبرنا الكثير من الناس عن التجارب العاطفية للغاية المتعلقة بالأغنية، حتى في الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية مثل أزمات الاكتئاب والقلق بسبب الحبس»، كما يقول كارلو.

25 عامًا من النجاح

لدى Natiruts أكثر من مليار مشاهدة على Youtube. «بدأت الفرقة في برازيليا تحت اسم Nativus. تأسست في عام 1996 من قبل ألكسندر كارلو الذي كان في ذلك الوقت طالبًا. ظهر على حلبة الجامعة في العاصمة الفيدرالية وبرز على الساحة المحلية، حتى سنحت الفرصة لتسجيل أول قرص مضغوط في ريو دي جانيرو. منذ ذلك الحين، ذهب تاريخ الفرقة إلى مسارات لم يتخيلها الأعضاء أنفسهم أبدًا. حاليًا، لديهم 9 أقراص وثلاثة أقراص DVD تم إصدارها.

يقول ألكسندر كارلو : «إنه إخلاص لما نعتقد أنه أبقانا هناك، طوال هذا الوقت». «الشجاعة لعدم اتباع الموضات للتكيف مع مشاكل السوق عند تأليف الأغاني. يجب أن يكون للأغاني أصل روحي مرح. قبول السوق هو مجرد نتيجة واحدة لذلك».

تذاكر ناتيروتس

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