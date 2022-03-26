مذبحة جديدة في فالي ديل كاوكا: قتل أربعة أشخاص داخل منزل

أفاد معهد دراسات التنمية والسلام (Indepaz) في الساعات الأخيرة عن المذبحة 26 حتى الآن هذا العام في كولومبيا. وقعت الأحداث في الساعات الأولى من يوم الجمعة 25 مارس في قرية لا ماريا، وهي منطقة ريفية في بلدية El Águila (Valle del Cauca)، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وتشير التقارير الأولى إلى أن الضحايا (ثلاثة رجال وامرأة) كانوا داخل منزل يقع على بعد 20 دقيقة من وسط المدينة، عندما قتلوا بسلاح ناري. وأكد إنديباز أنه، على ما يبدو، اثنان من الأفراد الذين قُتلوا سيكونان زوجين، على الرغم من أنه لم يتم التعرف عليهما بالكامل بعد.

كان السكان هم الذين لاحظوا جرائم القتل المتعددة، حيث يمكن سماع الطلقات من مسافة مصحوبة بصيحات. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن إطلاق النار استمر حوالي 30 دقيقة. بعد بضع دقائق، اقترب القرويون من المنزل، وواجهوا المشهد القاسي.

ولم تتمكن السلطات من الوصول إلى مكان الحادث عند الفجر، حيث كانت هناك مخاوف من انعدام الأمن في المناطق المحيطة. وفي وقت لاحق، تمكنت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام من القيام بإزالة الجثث، ريثما يتم إحراز تقدم في التحقيقات لتحديد مكان وجود المسؤولين عنها.

أدلى رئيس بلدية إل أغيلا، يوليان دانيال غاليغو غارسيا، بتصريحات إلى إل تيمبو، وأكد أن الجريمة ستكون مرتبطة «بقضايا الاتجار الصغير بالمخدرات». وبالمثل، حدد أن أحد الشباب الذين قتلوا كان من هؤلاء السكان، بينما كان الآخرون من مناطق أخرى.

«في لا ماريا كانت هناك بعض قضايا انعدام الأمن لأنها مركز مأهول للأسف ليس لديه قوة عامة. ليس لدينا مركز شرطة هناك، ليس لدينا ضباط شرطة هناك،» قال الرئيس.

وفقًا لـ Gallego، فإن نصائح السلامة التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة تظهر أن معظم الجرائم مرتبطة ببيع المخدرات.

«المنطقة الواقعة في شمال مقاطعة فالي، والتي تقع بالقرب من مقاطعة ريسارالدنا، لديها تنقل الجهات المسلحة التي تولد إجراءات في بلديات مختلفة» في المنطقة». بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لمجموعات خارج القانون، مثل «لا كورديليرا» و «لوس فلاكوس»، موجودة في هذا المجال، حسبما حذر إنديباز.

مع هذه الحالة الجديدة، كان خمسة أشخاص قد قتلوا في هذه المدينة في أقل من أسبوعين.

تم الإبلاغ عن المجزرة الأخيرة في 23 مارس في بلدة أوسم (بوغوتا). وقتل ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة) بالأسلحة النارية في مبنى يقع في حي كومبوستيلا.

أصدر مكتب أمين المظالم الإنذار المبكر (AT) 010/21 الذي أكد فيه أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة الجهات المسلحة غير المشروعة كانت مربكة في عاصمة البلاد. وأشار الكيان إلى أنه لا يتم اتخاذ أي تدابير لمنع تأثير هذه الهياكل المسلحة والسيطرة الاجتماعية والإقليمية عليها.

منذ توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الوطنية وفارك المنقرضة، اغتيل 1327 من القادة الاجتماعيين والموقعين على محكمة 17 مارس. أجريت الدراسة بين نوفمبر 2016 ومارس 2022، تاركة شخصية تقشعر لها الأبدان، في أعقاب حدث يمثل علامة فارقة تاريخية للحد من العنف في البلاد وإعادة الإدماج الاجتماعي للعديد من المواطنين، الذين كانوا يعرفون فقط الأسلحة في ذلك الوقت.

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