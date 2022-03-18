«التحدي المربع»: تتفوق بيتا مرة أخرى على منافسيها وتحصل على جميع الفوائد

بعد مواجهة التحدي الذي ترك فريقي ألفا وجاما بدون طعام، يبحث قائد الفريق الأرجواني الذي فاز سابقاً بجائزة أفضل مجموعة في الدورة الأولى من المسابقة عن طرق للحصول على القوت من النباتات المحيطة بمنزله، حيث يبدأ الجوع بالضغط في واحدة من أقوى المنافسين.

من جانبه، وجد سيتا في منزل بيتا بعض اللحظات الترفيهية قبل المسابقة التي حددت من حصل على الخدمات الكاملة، حيث علم زملائه كيف ترتبط الخيول والماشية في السهول الشرقية، حيث يأتي قائد الفريق.

لجأ طرزان من فريق ألفا إلى تغذية الخضروات بالنباتات حول منزل المجموعة. مأخوذة من قناة كاراكول مباشرة.

بالنسبة لأعضاء فريق جاما، تبدأ المشاعر في الظهور على بعضها حيث تذكر Skirla مدى صعوبة الانتماء إلى الشرطة لأكثر من 18 عامًا، منها 15 كانوا يقومون بدوريات في الجبال، بعد أن عانوا من عقوبة حلق شعرهم تمامًا. في قصته، كان برفقة ليتيسيانو، قائد المجموعة، وهناك تحدث عن التخلي عن منطقة الأمازون من قبل الدولة.

«أردت أن أعطي كل شيء من أجل ليتيسيا، للأمازونيين... ليس لدي إحباط، أشعر بالحزن لرؤية المنطقة كما هي، مهجورة للغاية، أحاول تمثيلهم بأفضل طريقة ولسنوات عديدة تصل إلى مدينتي وأنا أشعر بالرفض»، قال ليتيسيانو.

استذكر ليتيسيانو، من فريق جاما، محنة وطنه، ليتيسيا، أمازوناس، بسبب التخلي عنه. مأخوذة من قناة كاراكول مباشرة.

من جانبهم، قام أعضاء أوميغا قبل المسابقة مباشرة بتحليل استراتيجية الفوز بجائزة الخدمة الكاملة وكيف سيحكمون على خصومهم الذين أعطوهم 3 سترات جمل خلال الدورة الأولى للذهاب إلى تحدي الموت، وترك الأب تورفيك خارج.

هذه المرة حدث «تحدي الحكم والخدمات» في الصندوق الأزرق، حيث واجه ستة منافسين بعضهم البعض في مسابقة مائية تم تنفيذها على النحو التالي:

اختبار كان هدفه الرئيسي هو تسجيل بعض الكرات في سلة كان لا بد من تنفيذها بواسطة المرحلات، قام كل من المنافسين بعمل طريق قادهم إلى المسبح حيث انتظروا 3 عقبات للتقدم، عندما خرجوا من الماء وجدوا جدار تسلق يحتوي على منحدر للاستمرار في مسابقة.

عندما نزلوا من المنحدر، وجدوا بركة بعمق 2 متر وهناك وجدوا سلة تحتوي على الكرات التي كان عليهم أخذها للعودة إلى بداية المسار وتسجيل ذلك، بعد ذلك، كان عليهم العودة إلى نقطة البداية وإعطاء المتسابق التالي الدور.

تحدي الحكم والخدمات، ساحة المنافسة. مأخوذة من قناة كاراكول مباشرة.

في تطور التحدي، كانت هناك صعوبة مع بورتو، أحد أعضاء فريق ألفا الذي في لحظة مواجهة البركة التي يبلغ عمقها مترين لإخراج الكرة ومواصلة تحديها، استولت عليها الأعصاب بسبب خوفها من الماء، لذلك كان عليها أن تطلب المساعدة منها رجال الإنقاذ ليكونوا قادرين على الخروج من نقطة المياه هذه.

واجه فريق بورتو، فريق ألفا، أحد أسوأ مخاوفهم في الماء عندما كاد يغرق في المسبح. مأخوذة من قناة كاراكول مباشرة.

بعد ذلك، سار الاختبار بسلاسة وأول من حصل على كل الكرات كان بيتا، الذي احتفظ بالماء والكهرباء والغاز في منزله ليتمكن من جعل إقامته أكثر احتمالًا في الدورة الثانية من المسابقة. بالإضافة إلى ذلك، مسؤولية تعيين سترات الحكم لخصومهم.

لهذه الفرصة، اختاروا عضوين من فريق جاما بهدف زعزعة استقرار الفريق بشكل أسرع وجعل من الصعب بشكل متزايد التقدم في المنافسة. كان المختارون إميلي وسكيرلا.

Skirla و Emily، تلك التي حكم عليها فريق بيتا. مأخوذة من قناة كاراكول مباشرة.

قال سكيرلا: «إنهم يريدون إضعافنا عقليًا، والقضاء على الشخصيات... هذا هو المكان الذي ندرك فيه المشاجرة من هو الذي».

من جانبه، شعر برايان بخيبة أمل كبيرة بسبب الوضع، لأن لديهم بالفعل اثنين من زملائه المدانين: «أشعر بالإهانة لأنهم يرمون علينا، يفتقرون إلى البيض لرميهم على الآخرين، أليس هناك المزيد من الفرق؟ من المفترض ان نكون 4 فرق».

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