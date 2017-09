Según explicó, no cualquier montaña es apta para una prueba nuclear, ya que debe tener una altura considerable y pendientes relativamente planas, condiciones que no se cumplirían en el caso de Punggye-ri. Además, la resistencia de la zona también depende de las precauciones que tomen los responsables. "Si las bombas son colocadas en la base de túneles verticales, causarían menos daño", señaló. No obstante, estas excavaciones son más caras y complican la prueba, ya que es necesario un cableado más profundo y llevar los sensores (que evalúan el éxito del ensayo) a un lugar más difícil.