Esa noche no manejó Colin Tebbutt, el chofer oficial de Diana.

Veinte años después se animó a hablar. "El auxilio tardó demasiado. Fui al hospital y tapé las ventanas con mantas para que nadie pudiera verla ni sacarle fotos, y llevé al cuarto unos ventiladores, porque el calor era asfixiante. Fue muy difícil verla en una cama y no en la morgue. El aire del ventilador movía sus pestañas y su pelo. Me golpeó mucho…".