Esto fue esta mañana después de llevar a Drake al baño. Sí, está con pañales porque el 75% de las veces no puede controlar sus esfínteres. Está en piel y huesos porque tengo que rogarle que coma un poroto para la cena o beba una taza de agua durante el día. Esto es tener a su hijo durmiendo con usted por la noche porque tiene miedo de que algo le suceda y esté solo, y por algo me refiero a morir. Esto es tener conversaciones a la mitad de la noche con un niño de diez años, preguntando por si muere, si irá al cielo y verá a su papá allí y podrá hablar y jugar con él. Éste es él, que es demasiado débil para salir de la cama o para caminar y necesita ser llevado o moverse en una silla de ruedas. Este es el que se duerme cuando alguien le habla, porque está demasiado agotado. Éste es él, vomitando cada medicación que le doy y con nauseas porque su estómago está vacío excepto por la cucharada de yogur que acabo de darle con sus píldoras. Esto es tener que tomar 44 pastillas de quimioterapia la semana pasada en cuestión de 24 horas. Éste es él que me dice "mamá, no voy a superarlo." Éste es él que no desea ser tocado, porque duele demasiado, y usando morfina para soportar su día. Éste es él, que me dice que está asustado y piensa que no verá su 11° cumpleaños. Éste es él y yo, diciéndole que seguiré luchando por él cuando él no pueda. Éste es él y yo, y nuestro mundo.