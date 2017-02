El huevo crudo y sus derivados, como pueden ser la mayonesa o una tortilla babé, son especialmente delicados por el riesgo de contaminación de bacterias como la salmonelosis o Ecoli. Por este motivo, no se recomienda transportarlo en un tupper, a no ser que nos aseguraremos muy bien (mediante un envase térmico o hielo) de que no se pierde la cadena del frío.