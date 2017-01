En su práctica clínica no trata los affairs como una herida traumática que un miembro de una pareja inflinge al otro, sino como un hecho sobre el cual primero hay que pensar. "¿Qué significa para usted? ¿Cuán fascinado está? ¿Quién es usted en ese affair?". Esa perspectiva le ganó detractores, como la psicóloga Janis Abrahms Spring, autora de After the Affair (Después del affair). "Cuando uno hace algo que destroza el bienestar de la otra persona, no es neutral, no es justo y no es amor". Para Abrahms Spring, el adúltero causa un daño traumático. Su libro tuvo gran éxito porque, en su opinión, "ofreció un lenguaje que llegó al corazón de la parte herida y le permitió sentirse menos enloquecida y sola".