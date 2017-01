"He tenido una serie de citas últimamente", comenzó a contar Bernstein, convencida de que la búsqueda de amigos no es demasiado distinta de la búsqueda de pareja. "Intercambié números telefónicos con la persona sentada a mi lado en una cata de Cabernet en mi vinoteca favorita y salí a tomar un café con un vecino al que conocí paseando a mi perro". La gente que tiene perros —como lo encarnó el clásico de Disney La Dama y el Vagabundo— cuenta con una ventaja importante de socialización. "Me he contactado con gente de mi pasado a la que no he visto en años, para ver si están disponibles de nuevo".