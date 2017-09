Julián Andrés, el padre, cuenta: "A mí me entró una llamada. Me dicen que los niños estaban atrapados, pero que hasta las seis de la tarde estaban vivos, pero que después no volvieron a oír nada. Porque a mi hijo le gustaba mucho el fútbol, tenía un pito como el de los árbitros, y siempre pitaba, pitaba, pitaba, y que ese día también gritaba… Pero a las seis o siete de la noche no volvieron a oírlos nunca más. El niño, como es mayor y era verraquito (valiente), yo creo que agarró a la hermanita y la apretó, y la abrazaba, y me imagino que le hablaba, y así los encontraron, abrazaditos, asfixiados… Ellos no quisieron ir al colegio, su madre había salido a hacer una compras, y tres pisos se les vinieron encima a mis muchachos… Diosito los llamó, él sabrá porqué lo hizo".