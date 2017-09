"Estaba preocupada por mi hermanito porque qué iba a hacer sin él, no lo encontraba por ningún lado, hasta que lo vi llorando con otros niños", visiblemente triste por los niños que fallecieron y los que aún están atrapados, relató a Infobae que en ese momento al igual que los demás niños pensó en sus padres y en que tenía mucho miedo, "pero le dije a mi hermanito que no llorara, que no nos podíamos mover porque sí había otra réplica ya no lo iba a poder encontrar".