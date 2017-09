Esa noche, Alicia y su familia durmieron en la calle. Hacía frío y sólo tenían las mantas para abrigarse. No tenían permitido volver a sus casas porque todo su vecindario -San Antonio Tomatlan, en la Ciudad de México- estaba en riesgo de derrumbe. "No nos dejaban entrar porque se nos podía caer la casa encima. Fuimos a la calle. No teníamos luz, el gobierno nos llevaba agua y mantas en camiones, comíamos lo que nos daban. De las cosas más tristes que vi fue a los vecinos peleándose por un vaso de agua. Estábamos ahí y veíamos pasar a las personas en pánico, gritaban que se les habían muerto sus familiares".