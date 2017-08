"Los cárteles en México están pensando en aprovechar la oportunidad. La demanda ha subido y la lección del crimen organizado es tener varios mercados. Los cárteles son oportunistas y si en EEUU utilizan esta droga que es muy barata, y la gente se pone loca, van a hacer negocio", dice a Infobae Jonathan Rosen, coautor de Drug, Trafficking, Organized Crime and Violence in The Americas Today.