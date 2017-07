Alejandra Luna narra la experiencia que hace seis meses tuvo una de sus vecinas. Mientras regresaba de la escuela, la combi (uno de los varios transportes públicos que circulan) se quedó vacía. Entonces el chofer la golpeó hasta dejarla inconsciente, "no sé si le hizo algo más". Después de aparecer tirada en una calle, la familia encontró al presunto responsable, pero los amenazó y se tuvieron que ir. "Su caso quedó impune, el agresor no recibió castigo. Lo que nos queda es la impotencia, pero no me voy porque aquí está toda la gente que quiero".