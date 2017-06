"Los mecanismos de protección son incómodos e invasivos y te piden información de todas las cosas que has denunciado: malos tratos, sobornos a policías contubernios. Los mismos a los que denunciaste son los mismos que ponen a cuidarte y eso es muy incómodo. Si yo he dicho que los policías son corruptos que están coludidos por los malos, cómo me pides que esas personas sean las mismas que me cuiden", cuestionó el periodista David Fuentes, quien recientemente fue amenazado de muerte mientras realizaba una investigación sobre el llamado Cártel de Tláhuac, señalado por la venta de drogas en la principal universidad pública del país.