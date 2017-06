"Es más barato y menos arriesgado. Tú tienes a un grupo de personas que está dispuesto a ejercer la violencia, que haga lo que no quieres hacer y ni siquiera tienes que ver sangre. Es menos arriesgado y en México es mucho más barato porque hay una gran cantidad de jóvenes que no tienen empleo ni esperanza porque sabemos que un título universitario no es garantía de nada, y ellos son el grueso de estos grupos", agregó.