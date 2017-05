"El narco existió todo el tiempo: en mi pueblo había problemas de adicción, de venta, pero uno como alcalde los podía enfrentar directamente. A mí me tocó hablar con personas que presuntamente se dedicaban a ese tipo de ilícito y se hablaba claramente, no había amenazas y con respeto se dirigían a uno. Uno los enfrentaba no a balazos, no con violencia, hablaba uno con ellos y les decía que ese tipo de actividades no estaban permitidas", recuerda.