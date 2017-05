Ayer 4 de marzo por los medios de comunicación me enteré de una persona llamada Rosa Isela quien afirma ser hija del Sr Joaquín Guzmán, por lo que quiero comentar que cuando estuvo detenido Joaquín me comentó que está mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mama le había dicho que él era su papá, fue la primera vez que el escucho de ella y por cortesía le contesto y no la desmintió pero nunca pudo recordar quién era su mama de nombre María Luisa por lo que si verdaderamente existiera una acta de nacimiento donde Joaquín la reconoce como su hija se investigara y se hará lo necesario incluso se le solicitará una prueba de ADN.