"Yo sé que a lo mejor es imposible, pero prefiero hacer el intento y no quedarme con la inquietud de no haberlo hecho. Cuando las explosiones, a mi me tocó ser rescatada del camión que quedó en la Colonia Atlas en la calle de Río Lagos el rescatista del cual recibí los primeros auxilios y estuvo con nosotros dentro del camión, ayudándonos era de la Cruz Roja, durante estos 25 años lo he tratado de localizar, sin éxito alguno. Hoy me atrevo a escribirle para ver si aun esta con Ustedes o hay alguna forma de dar con un familiar de él, ya que en verdad lo que busco es decirle GRACIAS. Ojalá puedan apoyarme, les envió la foto que nos tomaron dentro del camión, para ver si así lo ubican mejor. Gracias por su atención y una disculpa por el atrevimiento (sic)".