"El fiscal llega el 3 de marzo. Ya lo habían enterrado, no acordonan la zona, no levantan pruebas, abren una carpeta de investigación, pero no han respondido nada. No han pedido exhumación tampoco. El niño tenía golpes en el cuerpo y cerca de la mano una posible fractura. Como no hay autopsia, no es posible saber muchas cosas. Pedimos que se haga una necropsia de ley porque hasta ahora no sabemos ni el calibre de la bala que mató al niño", dijo Cerezo a Infobae.