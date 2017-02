Los deseos escritos de la ex primera dama, esposa del ex gobernador oficialista Javier Duarte de Ochoa, dieron resultado: en la bodega ubicada en el municipio de Córdoba, las autoridades encontraron además de las llamadas "libretas de la abundancia", obras de arte, piezas de cerámica y porcelana, como vasos y tazas; balones de fútbol; sillas para comedor; aparatos eléctricos, objetos de decoración, como un barco en miniatura, cuyo valor hasta ahora no ha sido dado a conocer, pero se calcula en varios millones de pesos. Así como decenas de cuadros y fotografías de la pareja.