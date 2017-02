"Si las madres nunca pidieron pensión y los niños tienen el apellido materno es muy probable que no vayan a poder pedir la restitución de los gastos por alimentación porque si no lo pediste, no puede ser retroactivo. Debe haber una condena de que no se cumplió con el pago de la pensión y el padre y la madre se van a defender exigiendo a lo mejor los tickets de los gastos de alimentación de todo ese tiempo", expresó a Infobae.