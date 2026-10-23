Protesta opositora en Venezuela: los manifestantes marcharon en varias ciudades para exigir elecciones presidenciales

El partido Vente Venezuela reclamó el cese de la inhabilitación política para permitir el regreso de María Corina Machado al país. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Guardar

Miles de venezolanos marcharon este jueves en Caracas y otras ciudades del país para exigir elecciones presidenciales antes de 2027, en la primera protesta opositora de alcance nacional en casi dos años. La manifestación, convocada por el partido Vente Venezuela de la líder opositora María Corina Machado, se desarrolló con una presencia notablemente escasa de las fuerzas de seguridad.

La concentración partió desde un punto del oeste de la capital y avanzó al grito de “Elecciones ya” hasta congregarse en una plaza de la ciudad. Participaron dirigentes de varias facciones de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, junto con activistas de derechos humanos y militantes de Vente Venezuela (VV). La protesta se replicó en Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo.

PUBLICIDAD

El gobernante Partido Socialista organizó su propia marcha, convocada para avanzar desde la céntrica Plaza Venezuela hacia un punto cercano al palacio presidencial con el objetivo formal de conmemorar el mes de concienciación sobre el cáncer de mama. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, conocido por sus vínculos con los servicios de seguridad, apareció en la televisión estatal participando en esa movilización.

Ante la coincidencia de ambas marchas, los simpatizantes de la oposición trasladaron su protesta a un lugar cercano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado, envió un mensaje a los participantes de la marcha oficialista a través de una llamada que divulgó la televisora estatal.

PUBLICIDAD

Delcy Rodríguez y Donald Trump ratificaron que el país celebrará comicios, aunque sin fijar una fecha para el proceso. (REUTERS/Fausto Torrealba)

La jornada ocurre en un contexto donde tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como Rodríguez han afirmado que en Venezuela habrá elecciones, aunque ninguno de los dos ha fijado todavía una fecha concreta, ni para los comicios legislativos ni para el proceso presidencial. Machado ha señalado que los comicios deben celebrarse antes de julio de 2027.

Para algunos manifestantes, la escasa presencia policial resultó un signo alentador. “Veo esto y me siento feliz porque yo sé que se puede lograr el cambio”, dijo Leosmary Hernández, una estudiante de cosmetología de 18 años, en Maracay. “He pasado tantas cosas malas, tantos problemas con el dólar, dificultades para estudiar. Tengo unas grandes expectativas para mi país, por nuestra próxima gobernadora, presidenta María Corina”, agregó.

PUBLICIDAD

El Partido Socialista realizó una movilización en la capital en la que participó el ministro del Interior Diosdado Cabello. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En Valencia, a unos 150 kilómetros al sur de Caracas, María Débora Marín, de 57 años y dueña de una tienda de ropa, rechazó las versiones de que las elecciones podrían celebrarse recién dentro de dos años: “Queremos elecciones presidenciales ya, que se haga un cronograma ya. No vamos a esperar hasta 2028”, dijo. “Lo que queremos es avanzar, salir ya de esta pesadilla”, agregó.

La incertidumbre también se refleja en quienes evalúan dejar el país. Rayeska Puesme, de 18 años y recién graduada, dijo sentirse en “un limbo” y señaló que ha considerado emigrar ante la falta de oportunidades. “Estados Unidos sacó un gran problema, que fue Maduro, pero falta el resto”, afirmó. “Siento en mi corazón que las cosas van a cambiar, pero no veo cuándo”, dijo.

PUBLICIDAD

Miles de venezolanos marcharon en Caracas para exigir la convocatoria a elecciones presidenciales antes de 2027. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La marcha también reclamó el regreso al país de Machado, quien permanece fuera de Venezuela desde diciembre pasado y ha intentado volver sin lograrlo, según denunció su equipo de comunicaciones. El 8 de octubre, VV exigió que su líder pueda regresar sin la inhabilitación política que pesa en su contra, sanción que le impidió competir en las presidenciales de 2024 pese a haber ganado las primarias opositoras del año anterior.

El reclamo callejero se produce mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo respaldado por Estados Unidos que, tras tres ciclos de conversaciones, todavía no ha logrado acuerdos concretos sobre la celebración de elecciones. Las negociaciones buscan reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral para garantizar condiciones de equidad en futuros comicios, y celebraron su última sesión este mes, aunque los cambios podrían demorar bastante tiempo.

PUBLICIDAD

La jornada opositora sumó concentraciones en las ciudades de Valencia, Maracay, San Cristóbal y Maracaibo. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La jefa de la delegación opositora en ese diálogo, la ex diputada Dinorah Figuera, manifestó el miércoles que la “gran demanda” de Venezuela es la celebración de elecciones presidenciales, que ha planteado para 2027, y aseguró tener voluntad para concretarlo. Rodríguez tenía previsto reunirse con Figuera en el palacio de gobierno, según mostraron imágenes de la televisora estatal con la llegada de la dirigente opositora a la sede oficial.

La ex diputada Dinorah Figuera acudió al palacio de gobierno para sostener un encuentro con Delcy Rodríguez. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Ni Machado ni González Urrutia participan directamente en esas negociaciones, aunque ambos han expresado su deseo de que las conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”. Machado ha señalado que no obstaculizará el avance del proceso pese a mantenerse al margen de la mesa de diálogo.

PUBLICIDAD