Виклик «Box»: стратегії не працюють для Gamma і Beta виграли втретє

У квітневому епізоді виклику «The Box» учасники почали відкривати свої серця почуттям до інших членів будинку, в цьому випадку саме Пато висловив своє захоплення Кріолло, поки він розмовляв з Карбальо.

«Що робити, якщо мені подобається Кріолло? ... Нормально, я не бачив його тими очима, якщо я бачу його, що він дуже приємний, він дуже приємний, лисий, високий, принаймні мені подобається така висота... висота людини вбиває мене повною», - сказав Порту.

Поки Карболо продовжував розмову з Порто, він підтвердив своєму партнерові привабливість Осси, члена Альфи, тому представник узбережжя людей був дуже схвильований визнанням Боготи.

«Мені подобається, що ти приймаєш це», - сказав Порту.

Тим часом учасники бета-версії говорили про те, хто першим виграє приз, щоб відвідати куб з іншим супутником, тому жінки команди погодилися, що вони візьмуть Саміра, тому що у нього є жилет, і у нього немає їжі вдома.

«Мені дуже байдуже про цей куб», - сказав Сета капітан блакитної команди, однак під час початку виклику суду, премії та покарання він першим тримав ключі від бажаного куба.

Згодом Самір та Кріолло члени Гамми спекулювали над стратегією, яку вони погодили з Альфою, щоб вони не були тими, хто носить жилет для речення.

Змагання проходили на Box Arcoiris, в якому учасникам довелося робити кілька реле зі своїми товаришами по команді, які починалися з висячих кілець, після чого претенденти знайшли підвішені залишки, які їм довелося подолати за допомогою штанги, в кінці вони повинні були стрибати з платформи на деякі стовбури. вертикалей.

З вертикальних трубок вони перейшли до секцій, складених з брусків, і опинившись вгорі, вони знайшли кілька кульок, розташованих у ящиках, які їм довелося кинути, і дірку в кошику, досягаючи цього, починаючи повернення до початку доріжки, передаючи реле іншому зі своїх товаришів по команді.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Ще раз тріумф цього виклику залишився Бета, яка взяла на себе ініціативу завдяки допомозі свого капітана Сети, який розпочав естафету. На другому місці була Альфа, залишивши Гамму на третьому місці, яка не встигла вчасно завершити чотири реле, оскільки Дуван через стан у руці зазнав глухого кута в гонці, яка залишила його на землі, і довелося відновитися з початку траси, незважаючи на маршрут, який він пройшов.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

«Який чудовий тест, чи не так? , приємний цей тест... нам потрібно продовжувати так», - сказала Сета наприкінці конкурсу. Зі свого боку, Дуван вибачився перед своїми супутниками за те, що він не зміг продовжувати: «Вибачте, це не те, що я не хотів, я більше не зміг утримати себе, я впав на цю сторону і вдарив головою, він не дав мені схопити».

Приз для Beta полягав у насолоді ніччю їдальні, їжі, а також, на дошці мільйонерів вони виграли суму 10 мільйонів песо та можливість конкурувати за 12 мільйонів песо, якщо глядачі проголосують як найкращу команду циклу.

В якості покарання Гамма повинна була 24 години перебувати в машині без зупинки.

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