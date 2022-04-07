Історія мера Антіокії, який хоче забрати прізвище батька, щоб він не скасовував вибори

Муніципалітет Тараза у департаменті Антіокії пережив особливу ситуацію щодо своїх місцевих лідерів. Все почалося, коли Мігель Гомес Гарсія, мер того ж муніципалітету в періоди 2001-2003, 2008-2011, а також вказав воєнізованого «Куко» Ваной АМУ, щоб мати велику підтримку з боку воєнізованих в перший термін. Він помер від ковіда у вересні 2020 року на третьому терміні на посаді мера.

Через таку ситуацію були викликані нетипові вибори проти Гектора Гіральдо і Дейвінсона Гомеса Тамайо, сина мертвого мера. Виборчі вправи залишили Гомеса Тамайо переможцем 25 липня 2021 року.

Однак після цієї ситуації він подав юридичну скаргу до адміністративного суду Антіокії Гіральдо, заявивши, що кандидат-переможець мав інвалідність, як зазначено в Законі 136 від 1994 року, в якому зазначено, що шлюбні або родинні зв'язки з посадовими особами, які здійснили повноваження протягом останніх дванадцяти місяців, є інваліди, в даному випадку повинні бути призначені мером.

Зі свого боку, відповідь Гомеса Тамайо полягала в тому, що його батько, не будучи живим, не представляє громадянина в стані законності, оскільки він не знаходиться «на цьому літаку», він стверджував, що йому заперечує суд.

Тепер рішення Гомеса Тамайо - зняти прізвище батька, щоб усунути інвалідність і знову балотуватися на другі нетипові вибори, які відбудуться в муніципалітеті Тараза 5 червня. Гомес Тамайо або Тамайо стверджував, що Мігель Гомес не був його батьком крові, навіть якщо він виконав роль батька, але з єдиною людиною, яку він має кров, - це з матір'ю, тому він планує бути Довінсономтамайо.

Тамайо, коли він був мером до своєї невміння, зіткнувся з переслідуванням за розслідування, яке пов'язувало його з нібито звільненням ув'язнених з в'язниці в обмін на гроші між охоронцями та деякими чиновниками, але пізніше йому дали свободу, про це заявив адвокат захисту тодішнього мера: «Суддя виявили, що немає ніяких речових доказів, які вказують на те, що пан Давінсон Гомес Тамайо скоїв злочин концерту для вчинення правопорушення або розумного висновку авторства. Він відновив свою повну свободу, без будь-яких обмежень і може продовжувати своє професійне, трудове та особисте життя, як у нього є».

Про більш спільну інформацію: нетипові вибори в Уррао, Антіокія, відбулися нормально: Реєстратор.

У неділю, 3 квітня, в муніципалітеті Уррао Антіокія з 8:00 ранку відбувся день нетипових виборів. Громадяни визначили втретє, з 2019 року, хто буде новим місцевим президентом.

Національний реєстр цивільного стану організував дев'ять виборчих дільниць, чотири на муніципальному місці та інші п'ять у муніципалітетах та 55 виборчих дільниць для проведення цього дня виборів. Організація також вказала, що загалом 24 805 громадян, з яких 12 240 - жінки, а 12 565 - чоловіки, були уповноважені здійснювати своє право голосу на цих нетипових виборах.

З цього приводу було п'ять кандидатів, які шукали обрання мерами муніципалітету: Себастьян Дуранго, від Демократичного центру; Освальдо Сепульведа, Консервативної партії; Серхіо Аугусто Кардона Хумана Колумбія; Хайме Едуардо Уррего з корінних органів Колумбії; та Альваро Салазар Еррера коаліції Великого Альянсу підрозділом Уррао.

Через свої соціальні мережі Реєстратор прокоментував, що опитування відкрилися о 8:00 ранку із загальною нормальністю та за суворими протоколами біобезпеки, щоб уникнути поширення covid-19.

«О 4:00 вдень вибори були закриті в муніципалітеті Уррао, з дуже позитивним результатом», - пояснив Дієго Сепульведа, відомчий делегат Антіокії. Чоловіки та жінки, які мають право голосу, зробили це в повному спокійному супроводі сил безпеки, наглядових органів та спостереження за ЕОМ (Місія спостереження за виборчимиорганами)».

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