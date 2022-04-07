Обраний президент Південної Кореї змінив і підтримуватиме Міністерство гендерної рівності

FILE PHOTO: South Korea's president-elect Yoon Suk-yeol shows a bird's eye view of his planned relocation of the presidential office during a news conference, at his transition team office, in Seoul, South Korea, March 20, 2022.Jung Yeon-je/Pool via REUTERS/File Photo

Командаобраної президентом Південної Кореї Yoon Sukyeol у четвер віддав обіцянку скасувати Міністерство гендерної рівності, ініціативу, яку сильно критикують феміністичні групи.

Під час березневої виборчої кампанії Yoon виступав за усунення цього міністерства і стверджував, що південнокорейські жінки не зазнають «систематичної гендерної дискримінації» , незважаючи на докази існуючої нерівності в заробітній платі, трудовій участі або представництві в корпоративній та політичній еліті країни.

Але в четвер їх команда з переходу повноважень запевнила, що поки що збереже портфель. «Було вирішено, що склад кабінету буде базуватися на нинішній системі управління», - сказав пресі глава цього комітету Ан Чеол-Су.

Цей орган оголосить керівника портфеля гендерної рівності разом з іншими членами уряду, пояснив Ан.

Інший член його команди Чу Кьюнг-хо сказав, що обіцянка «все ще діє», але вона була затримана, оскільки існували «різні думки» щодо того, як реорганізувати уряд.

Експерти попередили, що скасування міністерства буде складною, оскільки це вимагає перегляду законодавства у парламенті, яке наразі контролюється лібералами.

Yoon Suk-yeol durante su campaña presidencial REUTERS

Після виборів, виграних з коротким відривом, Юн пообіцяв, що виконає свою обіцянку і що, якщо цього не зробить, він би «збрехав» своїм послідовникам.

Позиція Юна мобілізувала жіночий електорат проти неї, до цього часу до лівої Демократичної партії влади приєдналися понад 10 000 молодих жінок.

Лінда Хасунума, політолог з Університету Темпл, сказала AFP , що обраний президент «все ще може підбурювати свою базу і приборкати порядок денний гендерної рівності» та «паливні підрозділи, страхи та дезінформація про рівність жінок».

ЮнСук-Йол був обраний президентом Південної Кореї, після того, якйого правлячий суперник Ліберал Лі Чжемюнг визнав свою поразку.

Підрахувавши 98% голосів, Yoon, Партії народної влади (ДПП), «виграв 48,59% голосів, порівняно з 47,79% за Лі», від Демократичної партії (зліва в центрі) нинішнього президента Мун Чжеін, сказав Йонхап.

Перші опитування, опубліковані в Південній Кореї, розділили двох фаворитів півпункту на президентських виборах.

Громадськиймовник KBS та приватні мовники MBC та SBS надали 48,4% підтримку Yoon порівняно з 47,8% для Лі.

Перерахунокпочався близько 20.10 за місцевим часом (GMT), за даними Національної виборчої комісії (NEC), і триває до перших годин.

Лі, 57 років, колишній губернатор провінції Кьонгі, використовував свій досвід роботи в державному управлінні для кампанії під гаслом прагматичного президента, який вирішуватиме як економічні, так і зовнішні питання. Крім того, у 2015 році Лі підозрювали в залученні до корупційної справи при будівництві будівель в Сеулі , коли він був мером Сеула.

(З інформацією від AFP)

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