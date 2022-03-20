Своїм європейським туром Горасіо Родрігес Ларрета прагне зміцнити свій «президентський» образ до 2023 року

Лише минулого місяця він наважився публічно зізнатися, що має президентські прагнення. Хоча його політичні рухи давно були помічені цим шляхом, Горасіо Родрігес Ларрета потребував «побілити» ситуацію. «Існує довгий шлях говорити про кандидатури, але це правда, що ми консолідуємо команду, консолідуємо пропозицію, консолідуємо альтернативу в «Разом до змін», - визнав він напередодні виборчого року 2023 року.

Хоча пройти довгий шлях, і доведеться подолати кілька перешкод у цій гонці в рамках головної опозиційної коаліції, щоб бути серед кандидатів, поїздка, яка розпочалася до Європи на ці вихідні, потрапляє в ці рамки. Главауряду міста Буенос-Айрес відвідає німецькі міста Ганновер і Берлін до четверга 24, а також зупиниться в Мадриді . Вінзустрінеться з чиновниками і бізнесменами. Найого порядку денному цього разу є проекти, пов'язані з освітою, роботою та просуванням туризму.

Він проведе зустрічі з мерами різної ідеологічної спрямованості. У Берліні він зустрінеться з новеньким мером німецької столиці Франзіску Гіффі, який вступив на посаду в грудні минулого року. Він належить Соціал-демократичній партії, хоча німецький парламент обрав її частиною коаліції, яку він повинен був сформувати з партією зелених та лівою партією LINKE протягом наступних п'яти років.

Франциска Гіффі, мер Берліна, з якою зустрінеться Родрігес Ларрета. Рейтери/Мікеле Тантусі/басейн

Ларрета хоче інтерналізуватися там, як повідомляє уряд Буенос-Айреса, після запуску освітніх практик у середніх школах міста, в німецькій «подвійній моделі», яка поєднує теоретичну підготовку в школах з практичними інстанціями в компаніях. Крім того, він відвідає центр професійної підготовки ABB та компанію Stadler Deutschland GmbH, щоб дізнатися про програму, яку вони розробляють разом з Промисловою палатою цього міста.

У столиці Німеччини Генеральний секретар та міжнародні відносини міста Буенос-Айрес Фернандо Страфайс, який буде супроводжувати мера Буенос-Айреса, проведе зустріч з Майклом Мюллером, членом Комітету з зовнішніх зв'язків німецького парламенту та колишнім мером Берлін. Straface також поїде до Парижа, де зустрінеться з Хосе Антоніо Ардавіном, головою Латинської Америки Організації економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР) та Андреасом Шаалом, директором інституційних відносин, оскільки Аргентина є потенційним членом цього міжнародного співробітництва агентство.

22 та 23 березня Родрігес Ларрета переїде до Мадрида, де його чекають кілька зустрічей, пов'язаних з міжнародним туризмом. У вівторок він пообідатиме з президентом Ibero-American Business Foundation, Хосепом Піке табором та з представниками інших іспанських компаній, що входять до складу Фонду.

Президент Мадридської громади Ізабель Діас Аюсо; та мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда. Обидва зустрінуться з мером Буенос-Айреса. ЄВРОПА ПРЕСС/Е. парра. БАСЕЙН - Преса Європи

Через день він матиме інтерв'ю з нинішнім мадридським мером Хосе Луїсом Мартінесом Альмейдою з Популярної партії, з яким він уже провів відеоконференцію у травні 2021 року під час найважчого етапу Ковіда в нашій країні. Потім він зустрінеться з Ізабель Діас Аюсо, президентом Мадридської громади, а також членом ПП, правоцентристської політичної сили в Іспанії.

Міжнародний порядок денний, який підтвердив цей президентський профіль, мав свою першу главу незабаром після PASO у вересні 2021 року, коли Ларрета зустрілася у Вашингтоні, США, з Джоном Керрі, колишнім державним секретарем та спеціальним посланником уряду своєї країни з питань клімату. Вони говорили про зміну клімату перед лицем неминучого саміту в Глазго наприкінці жовтня, про дії, які слід здійснити, і Керрі був запрошений відвідати Буенос-Айрес цього року.

З цього приводу Ларрета скористалася можливістю зустрітися з колишнім президентом демократії Біллом Клінтоном , а під час перебування в столиці США та в Нью-Йорку він також поспілкувався з Феліпе Джарамілло , віце-президентом Світового банку з Латинської Америки та Карибського регіону, та Маурісіо Клавер-Клароне, президентБанку. Міжамериканський розвиток (IDB). Не було бракувало в розмовах з представниками найактуальнішого «think think thank».

Джон Керрі та Горасіо Родрігес Ларрета

РодрігесЛаррета має глобальні альянси. Цієї середи, 16 березня, він провів відеоконференцію зі своїм лондонським партнером Садіком Ханом, на якій було підтверджено, що між 19 і 21 жовтня в місті Буенос-Айрес відбудеться Всесвітній саміт мерів C40, який проходить кожні три роки і який об'єднує лідерів з майже ста міст де обговорюють заходи боротьби зі зміною клімату.

«Ми пишаємося своїм лідерством у кліматичних діях. Щоб сприяти цілісному добробуту людей, зараз саме час об'єднати мерів Латинської Америки та світу для швидких та амбітних дій щодо КС 27 (Конференція ООН з зміни клімату)», - сказав Родрігес Ларрета, нинішній віце-президент C40 для Латинської Америки, у заявах розповсюджені в заяві.

26 вересня 2021 року в США відбулася розмова між Родрігесом Ларретою та Біллом Клінтоном.

Ця зустріч мерів може стати ще одним стартовим майданчиком для Larreta. Це було б не перший раз, коли глава уряду столиці був спроектований на національному рівні, це вже сталося в Аргентині та в інших місцях світу. Табаре Васкес, який зробив стрибок з Монтевідео на верхню позицію в Уругваї, і Борис Джонсон, від мера Лондона до прем'єр-міністра у Великобританії, - це два відчутні приклади.

Зустріч проводиться кожні три роки та об'єднує мерів та лідерів 96 міст-членів мережі С40 з менеджерами світових компаній, благодійниками, інвесторами, науковцями та активістами. Попереднізаходи C40 організували Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Сан-Паулу, Йоганнесбург, Мехіко та Копенгаген. З цього приводу столиця Аргентини змагалася з Остіном та Маямі (США); Мадридом та Барселоною (Іспанія); Медельїном (Колумбія); Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу (Бразилія) та Шеньчженем (Китай).

У жовтні учасники обговорять «як міста можуть рухатися до вуглецевого нейтралітету, як вирішити надзвичайну ситуацію з кліматом та збільшити зелене фінансування проектів щодо пом'якшення та адаптації кліматичних змін, особливо для міст глобального Півдня». В якості новинки саміт включатиме бізнес-форум зі створення зелених робочих місць та «молодіжний саміт» з лідерами з усієї країни та всього світу.

«Оцінка С40 враховує прогрес міста у своїх зобов'язаннях щодо боротьби зі зміною клімату. Крім того, він враховує умови для проведення глобальних заходів, які включають все, від попередніх успішних міжнародних форумів, готельної інфраструктури, конгресів та конвенцій, до таких факторів, як культурна пропозиція міста та різноманітність», - пояснив Страфайс, головний радник Ларрети з міжнародних випусків.

Панорамана домашній фронт

Якщо він має намір досягти Casa Rosada наступного року, Родрігес Ларрета повинен спочатку зіткнутися з потужним стажником в Хунтосі пор ель Камбіо. Губернатор Джуджуй Херардо Моралес, один із силачів у радикалізмі, який придбав популярність на середньострокових виборах, вже оголосив, що змагатиметься.

У найважчій лінії PRO, в яку в основному зараховується Патрісія Буллріх , з'являється ще один потенційний суперник. Залишається питання про те, що буде робити Маурісіо Макрі , який все ще дає трохи неоднозначні ознаки, думаючи про 2023 рік.

Горасіо Родрігес Ларрета, Дієго Сантіллі, Мікеланджело Пічетто та Флоренція Аріетто

Минулого тижня, під час раунду внутрішніх політичних переговорів, мер Буенос-Айреса провів зустрічі з заступником Мігелем Ангелом Пічетто (федеральний перонізм) з Флоренсією Аріетто (адвокатом у кримінальних справах, який був частиною Фронту реконструкції та який у 2018 році приєднався до PRO як радник Буллріха з питань безпеки випуски) та з Еміліо Монзо, колишнім президентом Палати депутатів, який є головним посиланням Партії Діалогу, однією з ніг опозиційної коаліції.

«Ми давно працюємо з Мігелем, ділимося великою кількістю кампаній, поділяємо бачення того, що потрібна дуже широка угода для перетворень, які потрібні Аргентині. Флоренція приєднується до команди Дієго Сантіллів провінції Буенос-Айрес, де ми очікуємо знову керувати і готуємося», - зізнався Родрігес Ларрета.

Після виборів 2021 року, де він ввів Марію Євгенію Відаль у місті та її віце-начальника Дієго Сантіллі як вершину списку серед депутатів Буенос-Айреса проти думки багатьох своїх однолітків, глава уряду Буенос-Айреса був правильним і просунутим у своєму профілі як лідер, хоча він отримав багато атак від сектора «яструбів» альянсу, який інтегрується.

В останні тижні вона показала активну роль в гонитві за своїми цілями на майбутній рік. Це було на передовій у закликах до посилення позиції національного уряду щодо конфлікту в Україні, відвідало примирення слухань щодо врегулювання позовів про співучасть перед Верховним Судом, супроводжувало акції протестів у сільській місцевості до зростання затримань олії та соєвого шроту, а також наголошено на важливості безпеки в районі міста. Явні ознаки того, що він налаштований піти на більше.

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