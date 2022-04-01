Санта Анна: сколько раз президент терял половину территории Мексики у власти

На протяжении всей истории Мексики некоторые персонажи выделялись своим мужеством, верностью стране и энтузиазмом защищать Мексику. Однако есть и другие, которым также удалось завоевать большую популярность, но, прежде всего, из-за некоторых решений, которые не были столь выгодными для нации.

Антонио Лопес де Санта Анна — один из последних. Хотя есть много людей, которые защищают персонажа, который присутствовал в истории Мексики со времен независимости, до начала второй половины 19-го века, есть много других, кто критикует его из-за решений, которые он принял, и которые привели страну к политической нестабильность, нищета, бедность и даже потеря более половины территории Мексики.

Антонио де Падуя Мария Северино Лопес де Санта-Анна-и-Перес, полное имя Санта-Анна, родился в Халапе, штат Веракрус, 21 февраля 1975 года. Некоторые источники указывают, что он был президентом шесть раз, однако другие сообщают, что ему удалось достичь президентского кресла 11 раз, хотя все они были в течение очень короткого периода времени.

Впервые Санта-Анна была назначена президентом Мексики в такой день, как сегодня, 1 апреля, но в 1833 году, и вице-президентом был назначен Валентин Гомес Фариас. Следует отметить, что в то время Санта-Анна сообщила о болезни, что сделало невозможным его пребывание в должности.

Санта-Анна впервые была назначена президентом Мексики 1 апреля 1833 года. Фото: Национальный институт антропологии и истории

В соответствии с Конституцией Мексиканских Соединенных Штатов 1824 года, статья 75, недостатки президента могут быть заменены. «Должен быть также вице-президент, который в случае физической или моральной невозможности президента лишает президента всех полномочий и прерогатив президента».

Реальность такова, что Санта-Анна предпочла отправиться на свое ранчо в Манга-де-Клаво, а не занимать пост президента Республики. При этом Гомес Фариас руководил страной в течение короткого периода времени, в течение которого ограничивал беспорядочное изгнание испанцев из страны, добившись постоянного статуса тех подданных испанской короны, женатых на мексиканцах, которые поддерживали независимость Мексики.

После этого короткого периода Санта-Анна впервые пришла к власти с 16 мая по 1 июня 1833 года, отвечая на запрос о выпуске брошюр в Мехико. Кроме того, он стремился немного успокоить политическую обстановку, следуя интересам федералистского крыла Конгресса, провести глубокие реформы в мексиканской социальной организации.

Таким образом, политик из Веракруса начал свои периодические усилия на посту главы исполнительной власти страны, став заметной фигурой в национальной политике в течение следующих двух десятилетий.

Санта Анна присутствовала на нескольких мероприятиях, которые изменили ход развития страны.

До того, как стать президентом в первый раз, Санта-Анна сыграла важную роль в нескольких исторических эпизодах, например, в экспедиции Баррадаса.

Это была экспедиция под руководством испанца Исидро Баррадаса, проведенная 26 июля 1829 года, всего через четыре месяца после прихода к власти Висенте Герреро. Эта экспедиция приземлилась на побережье Тамаулипаса, и ее цель заключалась в повторном завоевании Мексики Испанией.

Она была организована на Кубе и состояла из 4000 вооруженных людей и снаряжения для многих других, поскольку в Мексике они должны были получить немедленную поддержку от тех, кто выступает против независимости.

Экспедиции легко присвоили Тампико, Альтамиру и другие близлежащие деревни, поэтому пришлось отправить армейский контингент во главе с Антонио Лопесом де Санта-Анной и Мануэлем Миер-и-Тераном. Войска Санта-Анны прибыли по морю, а войска Мануэля Миера прибыли по суше. 9 сентября того же года войска Баррадаса потерпели поражение у форта Барра. Капитуляция была подписана в Пуэбло-Вьехо, штат Тамаулипас, с которой захватчики обязались больше не брать в руки оружие против мексиканской нации.

Санта-Анна также присутствовала и в других исторических событиях, таких как независимость Техаса, война пирогов, война против США, где Мексика потеряла более половины своей территории и была трижды изгнана из страны. 20 июля 1876 года Санта-Анна умер больным, почти слепым и бедным в своем доме, который сегодня расположен на улице Calle de Bolívar #14, между Такубой и 5 мая, в историческом центре Мехико.

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