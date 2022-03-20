Totalplay отрицают саботаж конкурирующих сетей

После обвинений в саботаже со стороны интернет-компании в Ирапуато, Гуанахуато и в столичном районе Монтеррея, Totalplay опровергла эту информацию и опубликовала заявление:

Totalplay решительно отвергает злонамеренные обвинения в предполагаемом саботаже, которые распространялись в социальных сетях в последние дни.

Несколько дней назад в нескольких средствах массовой информации была опубликована жалоба граждан на предполагаемые преднамеренные действия мужчины, идентифицированного как сотрудника Totalplay, чтобы повлиять на инфраструктуру и оправдать неудачи в конкуренции в Ирапуато, Гуанахуато.

Записка была подозрительно воспринята несколькими пользователями в социальных сетях, в том числе СМИ, которые не подтвердили информацию, и воспользовалась возможностью пожаловаться на бренд, обвинить владельца компании и защитить конкурентов.

(Фото: Тоталплей ТВ)

Согласно заявлениям Totalplay, ее юридическая команда немедленно связалась с окружным директором, который постоянно следил за инцидентом и сопровождал сотрудника Эдгара «Н» в гражданский суд, в который было передано дело. Там было установлено, что жалоба не была рассмотрена из-за отсутствия доказательств. Кроме того, те, кто якобы указывал на резку волокна, не явились в суд, не представили доказательств и не выдвинули никаких обвинений.

Директора Totalplay подчеркнули важность отрицания дезинформации, вызванной неэтичной тактикой со стороны участников конкурса, и категорически отрицают обвинения в адрес сотрудника, который во время записи, циркулирующей в сетях, присутствовал на сбое в этой области в результате инцидент в волоконной оптике от Totalplay.

«Мы стремимся предоставлять лучший сервис нашим клиентам, предпочтения которых основываются на качестве нашего продукта, а не на предполагаемых подводных камнях без каких-либо доказательств, которые продвигаются в сетях и СМИ только для того, чтобы дискредитировать нас», — заключили они.

В социальных сетях даже пользователи рассказали, что бы произошло на самом деле, и сообщили, что компания, которую они обвиняли в саботаже, часто имеет похожие недостатки:

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