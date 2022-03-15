Почему клуб Керетаро может прибыть в Кулиакан, Синалоа

После боя, который состоялся на стадионе Коррегидора во время матча Керетаро против Атласа, клуб Лос-Галлос Бланкос получил ряд санкций от Мексиканской федерации футбола (FMF) и Лиги BBVA MX League, одна из которых заключалась в приостановлении действующего администрации, поэтому владельцы клубов обязаны продать клубу.

Grupo Caliente и бизнесмен Хорхеальберто Хэнк взяли на себя руководство клубом и являются нынешними владельцами команды, чтобы избежать таймшера, Liga MX указала, что они должны продать клуб Керетаро максимум в течение одного года. И среди вариантов потенциальных покупателей новая штаб-квартира клуба Керетано будет указывать на Синалоа.

На пресс-конференции губернатор Синалоа Рубен Роша Мойя подтвердил заинтересованность Grupo Caliente в переезде «Белых петухов» в Кулиакан, он даже поделился, что уже есть некоторые подходы к диалогу о возможности того, чтобы клуб Керетаро стал частью Регион Кулиакан.

Губернатор Синалоа подтвердил заинтересованность Grupo Caliente в переводе команды Лос-Галлос Бланкос в Кульякан (Фото: Facebook/Rubén Rocha Moya)

Рубен Роша кратко рассказал о сценарии, который существует для штата, чтобы принять еще одну команду Liga MX, и согласился сделать это возможным.

Он также проанализировал условия, в которых Grupo Caliente должна будет выполнить операцию, пояснив, что не примет футбольную команду только из-за негативного имиджа, который был создан после потасовки в Ла Коррегидора, в результате которой 26 человек получили травмы. Он также указал, что сценарий и условия для того, чтобы Галлос конкурировали в качестве местных жителей в Синалоа, будут проанализированы.

Хосе Антонио Нуньес, президент клуба «Дорадос», может приобрести Керетаро и отвезти его в Кулиакан (Фото: Twitter/ @Dorados)

«Во-первых, они не хотят сюда приезжать, потому что не хотят их целый год, это будет первый вопрос. Во-вторых, на каких условиях мы можем их получить? », добавил губернатор Синалоа. Мигель Луго, журналист Televisa Sinaloa, пояснил, что Рубен Роша встретится с Grupo Caliente на этой неделе, чтобы обсудить более подробную информацию о варианте миграции команды.

Пока команда альбиазулов продолжит соревноваться в Керетаро за оставшуюся часть Grita Mexico Clausura 2022. В официальном заявлении он сказал, что они продолжат в La Corregidora, однако, их местоположение и другие внутренние изменения в спорте клуб будет зависеть от новой администрации; после увольнения владельцев Габриэля Солареса, Грега Тейлора и Мануэля Веларде, Керетаро находится в поисках нового владельца.

И следующий, кто займет пост президента клуба, будет Хосе Антонио Нуньес, который является нынешним президентом клуб «Дорадос». Согласно ESPN, Антонио Нуньес и Фернандо Арсе возьмут на себя руководство клубом «Керетаро» и перенесут его на север страны.





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