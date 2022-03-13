Он изменил жене с соседом, солгал ее любви и опасный сюжет фильма «Роковое влечение» стал реальностью

Алехандро вел переговоры о своих сороковых со смертельной скукой. Два десятилетия брака, двое детей подросткового возраста и одна и та же работа на протяжении всей жизни в стрессовом мире финансов. Он чувствовал, что жизнь проходит перед его глазами, как черно-белый фильм, с ним шатко в печальном кино периода, не испытав ничего особенного.

«Я любил свою жену, она была умеренно счастлива, несмотря на то, что работала как ослик, но мне нужно было что-то другое. Не знаю. Вдруг мне захотелось покататься на параплане на семейном отдыхе, пробежать марафон, купить спортивный автомобиль... что я знаю, жить самостоятельно. Я хотел потратить заработанные деньги и на себя, а не только на школы, частных учителей и праздники, где я работал в качестве семейного отдыха. Я хотела того, чего никогда раньше не хотела. У меня заканчивалась лучшая часть моей жизни, не отрывая ног от тарелки. Это была настоящая правда. Это происходит со многими, даже если они не говорят об этом открыто. Нечто подобное произошло с несколькими моими друзьями. Было ясно, что хороших лет впереди уже не так много. Это может звучать очень эгоистично, но это то, что я чувствовал», - говорит он, вспоминая тот год, когда жил в опасности.

Пробуждение желания

Жизнь Алехандро начала рушиться на мягком и вечном собрании консорциума в здании, где он жил с женой и детьми в столице Буэнос-Айресе.

«Сосед третьего C был миньон (sic). В тот день он был одет в адские черные кожаные штаны. Ребята, которые были там, не могли перестать смотреть на нее...», - без улыбок признается она.

Когда встреча закончилась, Алехандро сделал пируэт, чтобы встать с Фернандой, так мы назовем его соседа, к лифту. Они жили в одной задней части здания, где карданные валы были частными. В этом головокружительном круге жизни они были одни на несколько секунд.

Их хватило, чтобы взорвать фундамент, построенный за двадцать лет.

Перед тем как спуститься на третий этаж, Фернанда озорно произнесла: «Эти скучные встречи, по крайней мере, помогают нам лучше узнать нас».

Алехандро воспринял в своем тоне голос намек. Фернанда повернулась спиной и просто уронила ключи на пол карданного вала. Он наклонился, «провокационный», как он считал, чтобы забрать их. Алехандро замолчал и задался вопросом, не намекает ли на него эта одинокая женщина, не привязанная к нитям. Он чувствовал себя так же, как и предыдущее лето, когда прыгнул в дельтапланеризме и параплане с холма Сан-Конрадо, в Рио-де-Жанейро. Это были порхания бабочек в животе. Проявление адреналина, которое, как мне казалось, было истощено.

Монотонность, в которой он находился, страдала от сейсмического шока.

Его летаргические гормоны проснулись от спячки.

Фернанда попрощалась с тривиальным взмахом руки и, когда дверь лифта закрылась, бросила в нее это предложение: «Приходите домой в любое время, когда захотите, у нас есть кофе и мы проверяем счета, чтобы администрация не продолжала на нас хлопать».

Космический корабль взлетел и приземлился на седьмом. Алехандро чувствовал, что он на лунной прогулке, без гравитации, в чудесном межгалактическом путешествии: «Внезапно я стал жив! Знаю, сегодня я вижу все из скандальной истины, но, честно говоря, именно это и произошло со мной. С того самого дня я провела целую неделю, размышляя над разными оправданиями, чтобы позвонить в дверь. Непомерные расходы на чистящие средства, резервуары для грязной воды, ремонт котла, который был задержан... Были тысячи причин для разговора».

Алехандро искал приключения, и Фернанда была тем объектом, который сделал это возможным. Он считал, что его действия по поиску только момента облегчения не будут иметь последствий, но он ошибался (Freepik)

Кольцо... грех радже

Преступление, о котором фантазировал Алехандро, полностью лишило его сна. Каждый раз, когда он упирался головой в кровать перед сном, ему открывался мир. Увлекательная возможность романа с Фернандой отменила скуку.

Он никогда не изменял и даже не думал об этом. «У меня была хорошая жизнь и я была скучно счастлива... зачем мне искать приключения?» , признает. Но женщина на четырех этажах ниже него вызвала эмоции, которые, как он думал, больше не сможет пройти. «Это были подростковые сенсации», - признается он.

Он ни о чем не размышлял и не размышлял ни о чем. Он просто позволил фантазии продолжать разъедать края его подушки.

Однажды, вернувшись из биржевой компании, где работал, он надел свой храбрый костюм. Он решил позвонить в дверь. Выбор дня был совсем не случайным: его жена навещала родственников в Сан-Луисе. Мерседес, родом из той провинции, была бухгалтером, но она отложила осуществление своей профессии из-за материнства. Их дети не будут проблемой для любовного провала, каждый из них был погружен в свои тысячи подростковых занятий. У Александра был свободный горизонт. Он купался и парфюмировал, прежде чем спуститься вниз.

Когда металлическая дверь лифта скользила, на карданном валу третьего, он почувствовал себя победителем. Фернанда ждала этого кольца несколько дней. Было 7.40 дня, когда она открыла дверь.

«Я был босиком, в минималистичных черных шортах и зеленых мускулистых шортах. Я сказал ей, что хочу увидеть с ней несколько выпусков консорциума, чтобы узнать, не призовем ли мы к внеочередному собранию. Она ответила, что поймала, как она делает хрусты на балконе, но что она принимает быстрый душ, и мы говорили об этом. Он отправил меня в гостиную. Я сидел в ее сером кресле, глядя на открытый балкон, где синий коврик был там, где она занималась физическими упражнениями».

Квартира была огромной для одного человека и находилась в полной тишине. Может поэтому Алехандро услышал, как в душе течет вода. Его воображение как женатого мужчины, отца семьи, серьезного человека сумки, переполнилось и утопило любой принцип, который он когда-либо думал, что у него есть

Когда Фернанда вернулась с запахом цветов, завернутых в красочное шелковое кимоно, он не удивился. В руке у нее было оправдание: роли консорциума. Он разбросал их мышью по столу и предложил ему: «Кофе или чай?» Алехандро сделал ставку на большее: «Разве вам не нужно делать джин-тоник? ... Я сегодня устал, мне это пригодится».

У Фернанды его не было, но она вернулась с кухни с ледяным пивом и подносом закусок.

Опираясь на стол, пояс шелкового кимоно поскользнулся, раскрыв слишком много. Глаза Алехандро были непомерными, как и мультфильмы. Он проштамповал «спасибо». Она, беззаботно, устроила свой халат и вернулась на кухню. Он немедленно вернулся, сосав шоколадный батончик, который держал двумя пальцами, и кофе в другой руке.

Через полчаса после одиночества в квартире Фернанды одежда взорвалась, и они заплетались на диване в гостиной (Unsplash)

У Алехандро закружилась голова: «Я не знал, что делать, но хотел двигаться вперед. Это было похоже на фильм, где я был главным героем, который должен был сниматься, но у него не было сценария». Он сознательно решил не ставить моральные дилеммы и не думать о том, как он изменяет жене.

Не прошло и получаса, как они запутались на диване. Подушки пролетели по воздуху, и оба закончились пятнами блаженного шоколада.

«Это было странно, потому что временами меня словно разворачивали. Как будто я наблюдала за происходящим со стороны и время от времени, не знаю почему, мой взгляд застрял на этом синем коврике на балконе, как будто это единственное доказательство того, что я переживаю, настолько реально. Фантастическое ощущение в тот день было чем-то очень сумасшедшим», - анализирует он на расстоянии.

Начало военных действий

Алехандро был в восторге от поворота своей жизни, и его самооценка упала в облаках. Он завоевал планету и теперь путешествует по Вселенной.

Как только его хрупкий карточный домик был построен на грудах лжи и предательства, он просто двигался дальше. «Я не знаю, какая весна вышла на свободу, но я поверила в это. Хотя я никогда не был моралистом, говоря, что следует делать, а что нет, я всегда был тихим и довольно серьезным парнем. Никогда раньше я не сомневалась, что буду делать, если я буду любить женщину, когда я выйду замуж... Мне даже показалось, что я влюбляюсь» , — признается он. Его настроение настолько улучшилось, что Мерседес, его жена, сообщила ему об этом.

Соседка перестала быть соседом, чтобы быть ее повседневным любовником. Алехандро жонглировал, чтобы женщины в его жизни не пересекали свои судьбы в местах общего пользования. Я боялся камер видеонаблюдения здания, но моменты страсти стоили риска. Он позволял себе жить на грани и ему не хотелось расспрашивать. Так что он никому не сказал. Или его ближайший друг.

«Я не считал беспорядок, в который попадал. Не то, чтобы такая удобная близость могла быть обоюдоострым мечом», - утверждает он из своего настоящего.

Внебрачный роман продлился на несколько месяцев. Но Фернанда стала хотеть все больше и больше. И он занимал смелое отношение в тех немногих случаях, когда был на публике. Хотя было очевидно, что произойдет, он этого не предвидел.

Однажды наивно, после необузданной страсти, ему пришло в голову раскрыть, что он взял пакет на зимний отдых с семьей в Барилоче. Они катались на лыжах. Будучи стратегом нелояльности, Алехандро доказал, что у него нет никаких условий. Это привело к ракетному кризису.

Сцена ревности ему была неизвестна: «Моя жена никогда не делала меня сценой ревности. Я бы почти сказала, что не думала, что могут быть такие вещи, как те, которые я когда-либо пережил. Это происходило по телевидению или в кино. После того, как я сказал Фернанде, что еду с ними в отпуск, она превратилась в кого-то другого. Она стала требовательной, требовательной и капризной. Я весь день занимался одной и той же темой, повторяющейся и агрессивной. Она сказала, что не может быть, что у меня нет на нее больше времени. Его беспокоило, что сегодня день рождения моего сына, что он пошел в супермаркет или что я взял Мерседес, чтобы сделать ему маммограмму. Я вел себя как дурак и не спешил осознавать обиду, вызванную моей семейной жизнью», - говорит Алехандро.

Любовь к Фернанде стала навязчивой идеей и развязала её преследования. Первым объявлением военных действий был лист бумаги, который Фернанда оставила в кармане синего пальто Алехандро. Он случайно нашел его в поисках удостоверения личности. В записке говорилось: «Але, самое лучшее в жизни — это найти тебя. Еще много ночей, как вчера! Я люблю тебя навсегда. Ферни». Все закончилось поцелуем, нанесенным на красную помаду. Подростковый маневр чуть не доставил ему сердечный приступ: «Эта маленькая бумажка была печально известна мне, и она отняла у меня воздух... Что бы случилось, если бы моя жена нашла его?» Но так как он не хотел никаких колоритных аргументов, его рот заткнулся. Он консуммировал себя как великий лжец, лишенный сочувствия и труса.

Тактика любви воинов продолжилась неделю спустя. На этот раз это был звонок на тихую телефонную линию, которая пронзительно звучала среди утра. К счастью, он ответил. На этот раз это была задыхающаяся ракета, которая лишила его всякого намерения отдохнуть. Mercedes не уделял большого внимания проблеме телефона и продолжал спать так же спокойно.

«Когда на следующий день я предложил Фернанде, чтобы она призналась мне, если это не она звонила посреди ночи, она кричала на меня с ума. Конфликт обострился. Он назвал меня мерзавцем, бесчувственным, трусливым. Все это, пока он шарил свои вещи. Чтобы закончить, он схватил вазу с ромашками, которую я принес ему несколько дней назад, и разбил ее на тысячу штук на полу своей комнаты. Я был ошеломлен их бурной реакцией. Я не знала, как выбраться с поля битвы, где моя жизнь изменилась».

Все прогнозы гласили плохой конец этой истории о настоящей «рогатости» и притворной любви, которой не было. И я не знала, где можно найти укрытие.

Фернанда почувствовала, что Фернандо привык, и добыча неудержимой ярости начала загонять его в угол (Freepik)

Объявление войны

Алехандро, теперь, боязливо увернулся от лифта и его визиты к Фернанде стали скудными. Она толкнула, и он закрутился с любым оправданием.

Хуже. Намного хуже. Фернанда становилась все более злой в пылу своей робкой дистанции. Она начала говорить ей, что чувствовала себя привычной, что его интересует только двойная жизнь, секс без обязательств... Он нажал на ускоритель истинами, которые не могли заставить его отреагировать. По правде говоря, я не слишком ошибался. Алехандро никогда не думал о том, чтобы покинуть свой дом или расстаться с браком. «Я просто хотел жить моментом», - признается он.

Но однажды конфликт достиг ядерной степени: трое из них встретились в лифте, который поднимался из гаража здания. Алехандро верил, что его сердце слышно. Мерседес отвлеклась на поиски ключей от дома в бумажнике, когда Фернанда с обескураженным лицом протянула руку и коснулась промежности.

«Уф. Я думал, что умираю прямо здесь», — вспоминает Алехандро. Он прыгнул, и Фернанда улыбнулась.

«Там я понял, что она вышла, плохо. Его улыбающаяся гримаса меня очень напугала. Я подумала: она сумасшедшая, она никогда не потерпит, чтобы я ее бросил. Он собирается суетиться или, может быть, хуже... что, если он попытается убить меня или покончить с собой? Я не знала, преувеличиваю ли я или вижу видения. Мне также не с кем было обратиться за советом. Я думал, что признаюсь Мерседес во всем, рискуя уйти из дома. Я была крайне огорчена и больше не хотела видеть Фернанду в фигурке, но чем больше я хотела открыться, тем более невротичной она становилась. Он занимался с ней любовью со страхом. Моя жизнь превратилась в абсурдный трамплин с видом на утес!»

Фернанда хотела больше секса, больше выходных вместе, больше горячих сообщений в Whatsapp, больше обещаний. Я упрекнул ее в том, как несправедливо было, что она продолжала спать одна, не имея возможности строить проекты. «Это правда. Она хотела большего, а я ей этого не давал. Я не хотела, особенно когда увидела, как идут дела. Вместо того, чтобы сопереживать, я просто хотел избавиться от этого как можно скорее!» , искренне выражает.

Однажды ночью, когда я вернулась в Мерседес после свадьбы сына друга, сработала вся пожарная сигнализация. Когда дверь автоматического лифта открылась в седьмом, Александр запаниковал. На светлой деревянной двери у входа в его дом было сердце, окрашенное в ярко-красный цвет. Он был размером с футбольный мяч.

Террор взобрался на затылок и вызвал у него озноб. Мерседес впала в гнев, у нее была запятнана дверь. Кто был бы неразумным, сказал он, потому что «сердце — это работа женщины. Это будет брошенная подружка Фрэн?» , он попросил Алехандро провести пальцем по уже высохшей краске. Казалось, это было сделано с помощью аэрозоля.

Мерседес заснула, бормоча и переживала, что у ее сына могут быть неприятности из-за этой сумасшедшей молодой женщины. В случае, если на следующее утро менеджеру сообщили, что эта девушка, которая была подругой его сына, не может войти в здание без уведомления. После этого Мерседес позвонила своему доверенному художнику и попросила его хорошо отшлифовать дверь и снова покрыть ее лаком. Он никогда не подозревал, что аэрозольный снайпер может жить в собственной эксклюзивной башне.

Алехандро был почти парализован страхом. Но все вышло из-под контроля, поэтому ей удалось преодолеть страх и противостоять соседу. Он позвонил ей в дверь и столкнулся с ней. Ранее он поместил камеру на собственный карданный вал.

«Я не знал, как обезвредить бомбу. Мне не удалось слишком много сказать, что она разразилась ужасными оскорблениями и угрозами», - говорит главный герой нашей настоящей любви или душераздирания.

Она кричала ему, что пойдет прямо сейчас, чтобы рассказать Мерседесу, кто он такой: большой лжец, который изменял ей несколько месяцев в нескольких метрах. Отвратительный и жалкий человек, который лгал вам обоим. Эгоистичный человек, который смотрел только на пупок. Он все это сказал. Алехандро трусливо отступил. Конечно, на этот раз секса больше не было. Страсть угасла. Война только начиналась.

После того, как Алехандро изменил жене и пообещал свою любовь к любовнику, он опасался репрессий, которые она развязала против него. Он убедил свою жену продать квартиру и уехать (NA)

Фатальная навязчивая идея

Алехандро стал одержим взглядом на записи своего карданного вала. «Когда Мерседес не видела меня, я начал просматривать все записи. Минута за минутой. Незадолго до того, как случилось самое страшное. Я не спал, глядя на черно-белый экран, когда вдруг открылся лифт и появилась Фернанда. Я не могла поверить в то, что я видела. Он был в обычном халате, и у него в руке было что-то маленькое. Он вытащил тело из лифта, держа дверь ногой, чтобы она не приближалась к нему. С тем, что у него было между пальцами, он, казалось, что-то написал на стене. Через несколько секунд он вернулся в лифт. Я подождал несколько минут, пока не выйду на карданный вал, не издав ни звука. Я хотела посмотреть, что он натворил. На стене красным и напечатанным написано: PIG. У меня дрожали колени. Я не мог понять, что мне понравилось в этой женщине, как она могла быть такой дурой», — вспоминает он с ужалением.

Он пытался очистить кремовые буквы разными продуктами. Ничего, это было невозможно замаскировать.

На этот раз мне сказали, что я больше не могу ждать. Может случиться что-то серьезное. Им пришлось покинуть это здание как можно скорее. Не сунув глаз, он ждал, пока проснется Мерседес, и рассказал ей... почти все.

Вернее, почти ничего.

Он сказал ему, что сосед преследовал его в течение нескольких месяцев, что он не хотел ее беспокоить. Он объявил, что с сердцем тоже была она. Он заверил его, что не знает, как ее вытащить. Он забыл рассказать о скуке, страстном романе и сексе. У Мерседес был такой испуг, что она не просила гораздо большего, она считала, что вещь односторонняя. Он не стал ему доверять. Именно это больше всего тронуло Алехандро и заставило его почувствовать себя худшим человеком в мире. Испуганный Мерседес сказал: «Какой орех такой широкий. Что если мы подадим жалобу?» Алехандро ответил, что лучше этого не делать. Они вместе рассуждали: «сумасшедшие люди сумасшедшие, и их невозможно остановить».

Алехандро предложил другой план действий и убедил Mercedes одолжить пустующую квартиру у друзей, которые проживали в Лиссабоне для работы в течение года. Так получилось, что по своему усмотрению начали демонтировать квартиру седьмого.

Однажды утром, примерно через двадцать дней, они переехали, стараясь не привлекать слишком много внимания. Все прошло без больших неудобств. А через несколько недель они выставили свой дом на продажу.

Мальчики не совсем понимали, что происходит, но они верили в внезапную историю о том, что у них было отличное предложение на квартиру и что их родители хотят переехать в дом с садом.

Перед выходом из квартиры Алехандро уточнил менеджеру, что знает, куда они направляются: «Пожалуйста, никому не передавайте наш новый адрес».

Алехандро и его жена переехали жить в страну вдали от столицы и Фернанды. Мерседес так и не узнала об измене мужа (Freepik)

Психиатр и дилемма истины

Квартира не продавалась быстро. Так что в один из тех дней, когда он пошел в свой старый дом, чтобы посмотреть, как все происходит, менеджер сказал ему, что женщина в 3 года, «наполовину поцарапанная», начала посещать психиатра в этом здании. Алехандро, с соломенным хвостом, предположил, что менеджер говорит ему это, потому что знал о романтике, которую они имели для блаженных камер. Менеджер продолжил сброд и сказал ему, что женщина поцарапала ключом немецкую машину, которую профессионал припарковал в гараже. Это был приступ ревности, который был снят на камеру наблюдения, так что я все знала. Он продолжил: «Вы не знаете бардака, который распался в здании. Это был скандал!»

Когда квартира Алехандро и Мерседес была продана, они решили купить дом с садом в закрытом районе в 40 километрах от города.

Он давно не знал о ней больше. Пока однажды в супермаркете в Эскобаре она не встретила мужчину, который жил в том же здании. «Помнишь ту мою от третьей стороны, которая была такой сексуальной?» , спросил он. Как не вспомнить, Александр неловко подумал и кивнул головой. «Ну, он запутался с овдовевшим психиатром на пятом фронте, у которого был кабинет в его доме. Когда он хотел ее бросить, менеджер сказал мне, что она осудила его. Она сказала, что он был ее пациентом, что он воспользовался ее уязвимостью, что он соблазнил и обманул ее... ему удалось снять с нее профессиональное обучение!»

Алехандро был освобожден от чужих трудностей. Хорошо, что я так далека от этой истории.

Жизнь Алехандро уже не была скучной, но счастливо спокойной: «Я усвоил урок. Я купила его так дешево. Правда, я много врала, но мне удалось уберечь Мерседес и мальчиков от страданий. Она всегда меня скакала и, хотя у меня был соблазн поговорить и признаться, я никогда не совершал синцерицид. Друг-психолог, которому я все рассказал, посоветовал мне заткнуться, сохранить тишину и перестать быть глупым. «Облегчить совесть было бы эгоистично», - сказал он мне. Правда в том, что у меня пропало желание сходить с ума и летать на параплане! Может, это было испугано, а может, я просто выросла. После всего этого я начал ценить прекрасную жизнь, которая у меня была. Мерседес — железная женщина. Я не думаю, что когда-нибудь скажу ему что-нибудь, потому что это разбило бы ему сердце, разрушило бы его образ нашего прошлого и стало источником бесполезного конфликта. Сегодня у нас счастливая жизнь. Поэтому я не знаю, всегда ли лучше говорить правду, это зависит от случая. Я не хотела быть разлученной, а Мерседес никогда не переставала любить ее. Я зацепился за эту историю из-за идиота, из-за скуки, в которой тебя иногда окружает повседневная жизнь. Глава Фернанды в моей жизни самая мрачная, и, когда я думаю об этом, мне кажется, что это фильм ужасов. Помните фильм Гленна Клоуза и Майкла Дугласа «Роковое влечение» 80-х годов? Все было именно так! Знаете что? Я больше не мог ее увидеть, мне было бы очень больно. Я никому не рекомендую то, что я делаю».

* Amores Reales — это серия реальных историй, рассказанных главными героями. В некоторых из них имена главных героев будут изменены, чтобы защитить их личность, а фотографии, иллюстративные

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