Carlos Peña, el ex primera base dominicano que cambió los jonrones por la inteligencia artificial

Carlos Felipe Peña jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas y luego reorientó su formación hacia la inteligencia artificial. (Imagen de cortesía)

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Carlos Felipe Peña, nacido en Santo Domingo en 1978, convirtió una carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas en el punto de partida para retomar su formación universitaria y ampliar sus estudios hacia la inteligencia artificial. El ex primera base dominicano, que conectó 286 jonrones, había dejado Ingeniería Eléctrica tras ser seleccionado por los Rangers de Texas en el draft de 1998, según Listín Diario.

Su historia comenzó el 17 de mayo de ese año en la Clínica Chan Aquino, en Santo Domingo. Aunque su familia era originaria de San Francisco de Macorís, pasó parte de su adolescencia en Massachusetts después de emigrar a Estados Unidos a los 12 años.

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La influencia de su padre, Felipe Peña, ingeniero electromecánico, y de su madre, contable y profesora, marcó la importancia que tuvo la educación en su hogar. “En mi casa siempre hubo mucho énfasis en la educación. Quería seguir sus pasos como ingeniero electromecánico, quería estudiar y prepararme como él”, recordó Peña durante una entrevista en Palco de Grandes Ligas, el espacio conducido por Héctor J. Cruz, editor deportivo del diario.

Del décimo turno del draft a las aulas

Peña ingresó a Northeastern University, en Boston, para estudiar Ingeniería Eléctrica. Su rumbo cambió en 1998, cuando los Rangers lo eligieron con el décimo turno del draft de Grandes Ligas y decidió interrumpir sus estudios para iniciar su carrera profesional.

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El ex pelotero nació en Santo Domingo en 1978 y emigró a Estados Unidos a los 12 años. (Imagen de cortesía)

El primera base jugó para los Rangers de Texas, Atléticos de Oakland, Tigres de Detroit, Medias Rojas de Boston, Rays de Tampa Bay y Chicago Cubs. También fue representado por el actor Adrián Bellani en la película Moneyball.

La pausa universitaria no fue definitiva. Después de establecerse en las Grandes Ligas, volvió a las aulas y completó estudios vinculados con Ciencias, Artes Liberales y Estudios Generales.

Su interés académico continuó tras el retiro. “Cuando terminé de jugar no sentí que había terminado de aprender. Al contrario, sentí que tenía más curiosidad que nunca, y quería seguir desarrollándome en otras áreas”, afirmó el exjugador, quien actualmente profundiza su preparación en inteligencia artificial.

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La educación como legado familiar

Peña combina su formación posterior al béisbol con su trabajo como ejecutivo del Escogido y su vida familiar. Es padre de Nicolás, Mateo e Isabela; también tiene un hijo llamado Carlos Roberto Peña Jr.

El deportista militó en seis franquicias de béisbol y su figura apareció representada en la película Moneyball. (Imagen de cortesía)

Nicolás y Mateo desarrollaron una relación cercana con el béisbol, y Nicolás aspira a firmar como jugador. Esa experiencia llevó a Peña a transmitirles la misma prioridad que recibió de sus padres: “Yo quiero que mis hijos persigan sus sueños, pero también quiero que entiendan que tienen que prepararse para la vida, porque uno nunca sabe dónde lo va a llevar el camino”.

Su actividad fuera del diamante incluyó acciones solidarias después del terremoto de Haití de 2010, cuando donó alimentos y suministros médicos para las víctimas y participó en actividades de recaudación de fondos. Sobre aquellas iniciativas, expresó que “la gente se une por una buena causa, la gente muestra su buen corazón”.

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Peña también fue portavoz de la organización sin fines de lucro Big Brothers Big Sisters of America. En 2008 fue nominado al Premio Roberto Clemente.