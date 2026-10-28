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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 28 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en un promedio de 1,4 dólares canadienses, registrando una disminución del -0,4% respecto al precio de cierre anterior de 1,41. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un ligero descenso del -0,1%, mientras que en términos interanuales su valor ha mostrado un avance del 0,97%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, consolidándose con una caída durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 3,86%, que se sitúa ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,98%, el mercado refleja una leve inestabilidad en este par de divisas.

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