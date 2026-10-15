Estos son los multimillonarios que ganaron más dinero este 15 de octubre

Un mal día puede costarles miles de millones de dólares (Composición fotográfica infobae)

Guardar

El dinero nunca descansa y el listado de los multimillonarios más ricos del planeta así lo evidencia.

Dicho top volvió a actualizarse tras una jornada intensa en los mercados: varios superricos sumaron miles de millones de dólares a su bolsillo, mientras otros vieron perder cifras inconcebibles.

PUBLICIDAD

Aquí están uno a uno los nombres, los millones y las modificaciones que se registraron en esta prestigiosa lista.

Las 10 fortunas más grandes del mundo luego el cierre de mercados en la jornada de hoy

Elon Musk.

Su fortuna: $970.4B.

Cuánto cambió: -3.6%.

Valor del cambio: $36.3B.

Jeff Bezos.

Su fortuna: $377.4B.

Cuánto cambió: -0.2%.

Valor del cambio: $840.2M.

Larry Page.

Su fortuna: $289.4B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $627.8M.

Michael Dell.

Su fortuna: $277.2B.

Cuánto cambió: -0.3%.

Valor del cambio: $834.3M.

Jeff Bezos es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Sergey Brin.

Su fortuna: $266.3B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $576.7M.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $261.3B.

Cuánto cambió: 2.6%.

Valor del cambio: $6.6B.

Jensen Huang.

Su fortuna: $197.8B.

Cuánto cambió: 1%.

Valor del cambio: $1.9B.

Larry Ellison.

Su fortuna: $185.1B.

Cuánto cambió: 3.3%.

Valor del cambio: $6B.

Steve Ballmer.

Su fortuna: $167.1B.

Cuánto cambió: 0.3%.

Valor del cambio: $581.5M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $147.8B.

Cuánto cambió: 0.4%.

Valor del cambio: $563.9M.

El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Reuters)

La edición 2025 del listado anual de Forbes registra un récord de 3.028 multimillonarios en el mundo, lo que no solamente significó que por primera vez el acumulado rebasara la barrera de los tres mil millones sino que también llegaron a la lista nuevos personajes que marcan el inicio de un relevo en el mundo del dinero global.

PUBLICIDAD

Los nuevos millonarios

El ascenso de Marilyn Simons y Lyndal Stephens Greth al club de los multimillonarios ilustra la magnitud de los cambios en la riqueza global.

Simons, con 31.000 millones de dólares y Stephens Greth, con 25.800 millones, comandan la mayor ola de nuevos integrantes en la historia del ranking.

Este año, 288 figuras debutaron en el listado, procedentes de 33 países y territorios y suman en conjunto 680.000 millones de dólares, con un promedio de 2.400 millones de dólares por persona.

La edición 2025 de Forbes destaca la tendencia de riqueza creada desde cero: el 68% de los nuevos multimillonarios (196 personas) construyeron sus fortunas sin herencia. El caso más sobresaliente es el del saudí Sulaiman Al Habib, fundador de una red de hospitales privados, quien a los 73 años es el nuevo multimillonario autodidacta más rico del año, con 10.900 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Entre los más jóvenes, Alexandr Wang, cofundador de Scale AI, alcanza los mil millones a los 28 años, impulsado por la valoración de su compañía de inteligencia artificial en 61.500 millones.

Los multimillonarios y la desigualdad

Cuando se habla sobre la fortuna de los multimillonarios no solamente se trata el tema de la inequitativa repartición de la riqueza sino también de la desigualdad de género que persiste en estos listados.

De acuerdo con Forbes, en 2025 sólo el 15% de los nuevos multimillonarios son mujeres, de las cuales casi dos terceras partes heredaron su fortuna.

El último análisis sobre riqueza global de UBS realizado en 56 mercados destaca que en los próximos 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán transferencias verticales (entre generaciones) y 9 billones transferencias horizontales (entre cónyuges).

PUBLICIDAD

Estados Unidos lidera en volumen de transferencias previstas (más de 29 billones), seguido por Brasil y China.

“Las mujeres se beneficiarán especialmente de este proceso, ya que suelen heredar tanto de sus padres como de sus cónyuges y muchas asumen el control total del patrimonio familiar tras enviudar. Una encuesta a mujeres estadounidenses con al menos un millón de dólares en activos revela que el 80% enfrentó dificultades al heredar, principalmente por falta de información o planificación”, resalta.

PUBLICIDAD