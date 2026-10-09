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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 9 de octubre

La divisa estadounidense experimentó una leve alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,43 dólares canadienses, experimentando un incremento del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada de 0,01%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 3,27%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del 3,81% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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