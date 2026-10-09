Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 9 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 5,63 reales brasileños, experimentando un ligero incremento del 0,1% respecto al precio de cierre anterior de 5,62 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el valor de los euros experimentó un descenso del 4,4%, mientras que en el último año ha registrado una caída del 13,06%.

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El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, impulsado por un incremento en la demanda de la moneda europea.

Con una volatilidad actual del 27,39%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 11,12%, el mercado se enfrenta a un período de inestabilidad.