Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, registrando una disminución del -0,2% en comparación con el precio de cierre previo de 1,43, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,16%, mientras que en términos interanuales, su evolución muestra un avance del 3,28%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejando un debilitamiento de la moneda canadiense frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,77%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.