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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 5 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, aunque refleja una variación porcentual a la baja del -0,58%. Dow Jones

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,87%, mientras que su variación interanual se sitúa en una baja del 1,41%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense muestra una tendencia negativa en los últimos días, marcando un descenso por primera vez en una jornada. La volatilidad actual del 6,6% es notablemente superior a la volatilidad de referencia del 4,1%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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