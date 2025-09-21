Noticias

Clima en Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para Quetzaltenango este 21 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Quetzaltenango este 21 de septiembre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 89%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 12 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Quetzaltenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es principalmente templado con un subtipo identificado como subhúmedo, en consecuencia, predomina el estado de tiempo frío pero con esporádicos días cálidos.

Cabe mencionar que, incluso, Quetzaltenango es una de las ciudades más frías de Guatemala, siendo de noviembre a febrero los días más helados. En contraste, de marzo a julio son los meses más calientes.

Durante la mayor parte del tiempo, Quetzaltenango tiene un clima seco, a excepción de la temporada de lluvias, que abarca desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, cuando las precipitaciones son constantes y generalmente en las tardes.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaQuetzaltenangoGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Conoce el clima de este día en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Mazatenango

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárate antes de salir: conoce

Pronóstico del clima en Flores este domingo 21 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Flores

Coronel Norte: calidad del aire este 21 de septiembre de 2025

Estas son algunas recomendaciones a considerar para el estado actual de la calidad del aire

Coronel Norte: calidad del aire

Reporte del aire en Coyhaique este 21 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades sudamericanas con la peor calidad del aire, según IQ Air

Reporte del aire en Coyhaique