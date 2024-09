¿Qué ver en Prime Video? Estas son las películas top en España

Los usuarios de Prime Video tienen acceso a más de cuatro mil títulos producidos por Amazon. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en España son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Prime Video, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Arthur (Arthur the King)

Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar al perro, llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia.

2. Jackpot: ¡Lotería mortal! (Jackpot!)

En un futuro cercano, existe una "Gran Lotería". La trampa: matar al ganador antes del atardecer para reclamar legalmente su premio multimillonario. Cuando Katie Kim obtiene el boleto ganador por accidente, une fuerzas con el agente de protección de la lotería principiante Noel Cassidy, quien debe ayudarla a sobrevivir hasta el atardecer a cambio de una parte del premio.

3. Nunca juegues con extraños

Han empezado las vacaciones y Lewis está listo para marcharse en coche con Venna, la chica de sus sueños, que acaba de romper con su novio. Pero sus planes se van al garete cuando tiene que desviarse para recoger a Fuller, su hermano mayor, famoso por meterse en líos, que ha vuelto a hacer de las suyas.

4. The Girl in the Fog

5. El señor de los anillos: La comunidad del anillo

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón creó los Grandes Anillos de Poder, forjados por los herreros Elfos. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos y nueve para los Hombres Mortales. Secretamente, Saurón también forjó un anillo maestro, el Anillo Único, que contiene en sí el poder para esclavizar a toda la Tierra Media. Con la ayuda de un grupo de amigos y de valientes aliados, Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el Señor Oscuro Sauron, quien creara el Anillo, envía a sus servidores para perseguir al grupo. Si Sauron lograra recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra Media.

6. Los niños de Winton

Un joven corredor de bolsa británico, Nicholas "Nicky" Winton (Anthony Hopkins), ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre (Helena Bonham Carter). Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años y del que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más. (FILMAFFINITY)

7. Un Ranger (One Ranger)

La inteligencia británica recluta a un Texas Ranger para localizar a un peligroso terrorista y evitar que ataque Londres.

8. Immaculate

Cecilia, una mujer de fe devota, recibe una calurosa bienvenida en la perfecta campiña italiana, donde se le ofrece un nuevo papel en un ilustre convento. Pero se vuelve más claro para Cecilia que su nuevo hogar alberga oscuros y horribles secretos.

9. Isolation

Nueve cuentos de terror entretejen la historia de ciudadanos aislados de todo el mundo mientras se enfrentan a sus miedos más oscuros en un intento por sobrevivir a un brote cada vez más mortal.

10. El precio de la venganza (The Price We Pay)

Tras realizar un accidentado robo en una casa de empeños, dos delincuentes toman la decisión de refugiarse en una remota granja para escapar de la policía. Ellos creen estar seguros en ese escondite, pero pronto descubrirán una amenaza mucho más grande que la de las fuerzas del orden.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios sin costo y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.