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¿Qué pasaría con Pemex si deja de recibir recursos del gobierno federal?

Tres agencias compartieron el mismo pronóstico sobre el futuro financiero de la petrolera sin el respaldo de Hacienda

Pemex enfrentaría una situación muy complicado si deja de recibir recursos públicos. Crédito: El Informador / Cuartoscuro
Pemex enfrentaría una situación muy complicado si deja de recibir recursos públicos. Crédito: El Informador / Cuartoscuro
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Especialistas de Moody’s Ratings, HR Ratings y S&P Global Energy advirtieron que Petróleos Mexicano (Pemex) continuará dependiendo del apoyo financiero del gobierno federal durante los próximos años. No será en 2027, como alguna vez comentó la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Aunque ninguna de las tres calificadoras prevé que el gobierno federal retire los apoyos a Pemex, al menos durante este sexenio, los analistas advirtieron que un escenario de esta índole pondría en riesgo la estabilidad financiera de la petrolera.

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¿Qué pasa si el gobierno le retira las transferencias a Pemex?

Desde la perspectiva de Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de calificaciones de Moody’s Ratings, sin el respaldo gubernamental, Petróleos Mexicanos caería en incumplimiento de pagos, al tiempo que recordó que no existe una garantía explícita de que los apoyo se mantendrán.

“Si esto llegara a suceder también habría implicaciones para el gobierno soberano. Podría incrementar la tasa de la deuda del gobierno porque el mercado asume que el gobierno siempre va a estar detrás de Pemex.

“Un default de Pemex tendría consecuencias en las condiciones de deuda de México, pero no significaría que México incumple, porque no se tiene esta garantía explícita”, comentó Roxana Muñoz.

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Imagen de archivo. El logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en la sede de la empresa en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. El logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en la sede de la empresa en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

Sin apoyos, aumentaría la deuda neta de la petrolera

Édgar González, asociado senior de Análisis Económico y Deuda Soberana de HR Ratings, advirtió que la eliminación de los apoyos gubernamentales podría elevar la deuda neta de Pemex a niveles similares a los de 2023, cuando superaba los 100 mil millones de dólares.

Mientras que Alejandra León, directora de Estrategia para Latinoamérica en S&P Global Energy, sostuvo que, más allá del respaldo financiero del gobierno, Pemex necesita recuperar sus exportaciones. También requiere desarrollar nuevos proyectos de exploración y mejorar su desempeño operativo.

De lo contrario, señaló, la situación de la empresa se volverá insostenible.

Calificadoras advierten que Pemex continuará necesitando de recursos públicos

De acuerdo con Roxana Muñoz, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá la tarea de seguir respaldando financieramente a la empresa pública del Estado, al menos hasta el año 2030.

“Nuestro supuesto principal es que al menos de aquí a 2030 el apoyo va a seguir ahí para la compañía”, dijo la experta.

Por su parte, Édgar González consideró que el respaldo gubernamental a la paraestatal que dirige Juan Carlos Carpio Fragoso se mantendrá, por lo menos, hasta el 2029.

“Nosotros observamos que buena parte de la fortaleza que ha mostrado Pemex, por lo menos en los últimos cuatro años, proviene de los apoyos que ha recibido por parte del gobierno federal”, comentó el analista en entrevista para El CEO.

Pemex debe ampliar su cartera de proyectos: S&amp;P Global Energy

Alejandra León señaló que Pemex requiere ampliar su cartera de proyectos. Esto le permitiría elevar la producción y mejorar la calidad del crudo.

La especialista sostuvo que la petrolera necesita generar suficiente flujo de efectivo para fortalecer sus finanzas. Esto, agregó, reduciría su dependencia de los recursos del gobierno federal.

Imagen de archivo. Un dron muestra la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México, 8 de mayo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. Un dron muestra la sede de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad de México, México, 8 de mayo de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

Baja deuda de la petrolera, pero por transferencias gubernamentales

La deuda financiera de Pemex bajó de 97 mil 600 millones de dólares en 2024 a 85 mil 200 millones en 2025. Al cierre del primer semestre de 2026, la cifra se ubica en 77 mil 500 millones.

Los especialistas coinciden en que esta reducción responde principalmente al respaldo gubernamental. No refleja, advierten, una recuperación sostenida de las finanzas y operaciones de la empresa.

Deuda con proveedores, un riesgo latente

Un tema que no se debe minimizar, es la deuda con proveedores que tiene Pemex, la cual representa un riesgo más allá de las finanzas de la petrolera, ya que los retrasos en los pagos pueden comprometer la continuidad de los servicios y trabajos necesarios para mantener sus operaciones.

León explicó que los incumplimientos afectan a las empresas que forman parte de la cadena de suministro de Pemex. Esto eleva sus costos de financiamiento, al grado de que contar con un contrato con la petrolera ya no garantiza el acceso al crédito.

Esta situación podría afectar especialmente las actividades de exploración y producción. Se trata de uno de los negocios más rentables de Pemex, aunque enfrenta una caída en sus niveles de extracción.

“El no pagar a los proveedores puede afectar a la operación de forma directa”, alertó Muñoz.

Deuda pública llegará a 55% del PIB; Édgar Amador defiende su sostenibilidad ante el Senado.
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Clave que la empresa cumpla oportunamente sus compromisos: HR Ratings

El vocero de HR Ratings coincide en que las obligaciones pendientes con proveedores representan un riesgo operativo. Reconoció que las transferencias gubernamentales han contribuido a reducir los pasivos financieros.

Sin embargo, advirtió que la recuperación de Pemex dependerá de su capacidad para generar flujo de efectivo propio. También será necesario que la petrolera cumpla oportunamente con sus compromisos.

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la petrolera dejaría de depender de Hacienda para cubrir amortizaciones y pagos de deuda en 2027; no obstante, dichos recursos serán necesarios para la empresa, al menos, hasta el 2030.

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